Reino Unido y Canadá sancionan a Lukashenko y otros altos cargos bielorrusos por violaciones a los derechos humanos

MADRID (EUROPA PRESS).- Reino Unido y Canadá impusieron este martes sanciones contra el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, y otros altos cargos en respuesta a las violaciones de los derechos humanas registradas en el país, sumido en una grave crisis política a raíz de las elecciones del pasado 9 de agosto.

“Hoy, Reino Unido y Canadá han enviado un mensaje claro al imponer sanciones contra el régimen violento y fraudulento de Alexander Lukashenko. No aceptamos los resultados de esta elección amañada”, señaló el ministro de Exteriores británico, Dominic Raab, en un comunicado.

We have taken decisive action against Alexander Lukashenko, his National Security Adviser and Chief of Staff. They are banned from travelling to the UK or channelling money through UK banks.

We will hold to account those who persecute their own citizens.https://t.co/mr9Wb6mwzR pic.twitter.com/wVT4FEXdJ0

— Dominic Raab (@DominicRaab) September 29, 2020