AMLO ofrece renunciar si hay una protesta de 100 mil opositores y cae en las encuestas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció renunciar a su cargo sin esperar la revocación de mandato y se irá a su rancho en Palenque, Chiapas, cuando enfrente la primera manifestación de cien mil personas en su contra y si las encuestas no lo favorecen.

“¡Ahí nos vemos!”, exclamó el presidente en la conferencia de prensa mañanera. Justificó su decisión con el argumento: “Tengo principios, tengo ideales”.

Esto, después de ser cuestionado sobre su postura respecto a las manifestaciones feministas que usan la violencia como forma de protesta.

“¿Cómo caen, se derrumban, los gobiernos autoritarios? Pues con la gente, con las grandes movilizaciones. Sale el pueblo a la calle, cientos, miles, millones y, en mi caso, a la primera manifestación de cien mil y que yo vea que en las encuestas ya no tengo apoyo, a Palenque, Chiapas, ni siquiera espero la revocación del mandato, ahí nos vemos. Porque tengo principios, porque tengo ideales.

En su conferencia matutina, el presidente López Obrador explicó que los gobiernos autoritarios se derrumban con grandes movilizaciones. En su caso, dijo que renunciará a la primera manifestación de cien mil personas y una caída en las encuestas

➡ https://t.co/s5Sv8Fz1DS pic.twitter.com/VUjKFDxkBm — Proceso (@proceso) September 29, 2020

Esta no es la primera vez que López Obrador habla de retirarse de la política o renunciar si la gente le retira su apoyo. El 13 de noviembre de 2016, en el preámbulo de su cumpleaños número 63, anunció:

“Si desgraciadamente nos va mal en el 2018, seguiré sembrando plantas e ideas hasta que fallezca, pero no volvería a ser nunca más candidato a nada. Deseo vivir cuanto pueda y hasta que muera en la quinta “La Chingada”. Si el pueblo de México se manifiesta en 2018 por un cambio de fondo y me da su confianza, vendría a La Quinta como ahora, pero de vez en cuando, pero si la mayoría de la gente dice que no me quiere gobernando y los de la mafia del poder nos lo impiden, entonces sí me iría literalmente a La Chingada. Es mi plan ‘b’, refugiarme en este lugar maravilloso”, señaló entonces.

Nota relacionada:

“La Chingada”, quinta rústica de López Obrador, está en Palenque, Chiapas

El 16 de febrero de 2012, como precandidato presidencial de los partidos de izquierda, se refirió por primera vez a irse “a la Chingada”, si el resultado electoral no le favorecía porque, había reconocido, está cansado y tiene menos vigor que hace seis años.

Fue en una reunión privada con empresarios inmobiliarios, en un hotel de Paseo de la Reforma, cuyos dichos fueron escuchados por los reporteros y según la grabación difundida entonces, el tabasqueño dijo: “¿Te acuerdas que, en tu casa, te dije que si la elección era limpia y libre y perdía me iba a ir yo a La Chingada? ¿Te acuerdas? Sí, ahora sí. Es que tengo una quinta…” y hasta ahí terminó la grabación.

Nota relacionada:

AMLO: si no gano, ¡a la chingada!