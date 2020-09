Caos, interrupciones y ataques marcan el primer debate entre Trump y Biden

WASHINGTON (apro).– Molesto, interrumpiendo y sin hacer caso al moderador ni a las reglas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se vio acorralado por las criticas que le lanzó Joe Biden, el candidato demócrata, durante el primer debate presidencial.

El desorden en el evento político se enervó cuando el moderador, Chris Wallace, de Fox News, cuestionó a Trump sobre el reporte del diario The New York Times, en el que informó que el mandatario pagó 750 dólares en impuestos federales en 2016 y 2017, respectivamente.

“Pagué millones de dólares, pagué un año 39 millones y 27 millones en otros años”, respondió Trump a Wallace en el debate celebrado en la Universidad Case Western, en Cleveland, Ohio.

“Muestra los documentos de tus pagos tributarios”, le increpó Biden, el abanderado presidencial del partido demócrata.

El presidente muy molesto reviró sin nunca responder a la pregunta directa que le hizo el moderador, y agregó que él se ha aprovechado de las leyes tributarias que le han dado privilegios y créditos.

En ese momento la conversación se dirigió hacia la economía afectada por los efectos negativos de covid-19, y mientras Biden hablaba de su plan para reactivar la productividad; Trump se encimó al acusar a Hunter, el hijo del exvicepresidente, de recibir 3 millones y medio de Rusia.

“Tu hijo fue a China e hizo miles de millones de dólares, Moscú le dio 3 millones y medio de dólares”, sentenció el presidente.

–No es verdad, mi hijo no hizo nada ilegal.

–Le dio Moscú 3 millones y medio de dólares –se encimó Trump al argumento del exvicepresidente.

–Es muy difícil decir algo con las interrupciones de este payaso.

–Tu hijo es un tipo sin experiencia –insistió el presidente.

–Podíamos hablar toda la noche de los asuntos familiares y de la familia, pero, esto no es sobre tu familia ni la mía; es sobre ustedes; el pueblo estadunidense –subrayó Biden generando mayor enojo en el presidente.

“Caballeros, odio levantar el tono de voz pero lo debo hacer para poner orden”, gritó Wallace para poner orden en el debate.

Tras esa enérgica intervención del moderador, por unos minutos se llevó a cabo de manera ordenada el debate, pero Trump regresó al desorden cuando fue cuestionado sobre la división racial y las protestas que genera; encimándose a lo que decía Biden sin respetar las reglas.

You determine the outcome of this election. Vote. Vote. Vote. pic.twitter.com/Ros3XuU16k

— Joe Biden (@JoeBiden) September 30, 2020