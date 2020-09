Nayeli desapareció en Tecamachalco; inquieta a su familia video de mujer ejecutada

PUEBLA, Pue. (apro).- Nayeli de la Cruz, de 20 años de edad, desapareció el pasado jueves 24, luego de que salió de su domicilio rumbo a su trabajo, una pizzería en el municipio de Tecamachalco.

Al día siguiente, familiares vieron un video donde se observa a una joven –que podría ser Nayeli– de rodillas y desnuda, sólo con un paño cubriendo sus pechos, y aparentemente es asesinada de un balazo.

Rogelio de la Cruz, padre de la víctima, dijo que, si bien la mujer que aparece en el video podría ser Nayeli, no tienen certeza de ello, pero no lo descartan, porque después de casi una semana no ha vuelto a su hogar.

La grabación, relató el padre, fue encontrada por un sobrino suyo en las redes sociales, quien lo mostró a los familiares, lo que agravó la incertidumbre que ya sufrían por la desaparición de la joven, madre de una niña de cuatro años de edad.

De la Cruz presentó una denuncia y pidió el apoyo de la Fiscalía General del estado para analizar el video y poder confirmar si se trata realmente de su hija, a fin de que los ayuden a encontrarla “viva o muerta”.

En un programa radiofónico local, los familiares precisaron que en la grabación se ve a una joven arrodillada, desnuda, con un paño azul al frente, y se escucha un estallido que parece ser un balazo, luego de lo cual la mujer cae.

El municipio de Tecamachalco se encuentra dentro del llamado Triángulo Rojo, donde se acentuó la violencia a partir del establecimiento de grupos delictivos que operan el robo de combustibles a Petróleos Mexicanos (Pemex).