MONTERREY, N.L. (apro).- Sin revelar abiertamente sus pretensiones, el secretario de Salud estatal, Manuel de la O Cavazos, aprovecha cualquier oportunidad para proyectar su imagen, como si estuviera en campaña.

El sábado 26, en el Estadio BBVA, vacío, antes del Clásico Norteño de futbol, hubo un homenaje a los héroes de la salud, por su combate al covid- 19. Los jugadores de Tigres y Rayados les hicieron pasillo y, entre los escasos reconocidos se apuntó el doctor De la O, que salió en la transmisión en vivo, a nivel nacional.

El pasado fin de semana, en hogares de Nuevo León se recibió una llamada. Se escuchaba un saludo del Secretario de Salud, que primero se presentaba, antes de pedir a la ciudadanía que se refugiara en su casa, para guardar la sana distancia. Luego una voz femenina preguntaba sobre enfermos en la familia y al final, el doctor de la O se despedía.

De la O tiene su propio programa de televisión donde, como conductor, a diario, da cifras del covid y coloca videograbaciones de sus recorridos por las colonias.

Diputados locales piden al famoso médico que revele claramente sus intenciones o que presente su renuncia, porque sus presentaciones parecían más bien actos promocionales de campaña, y para ello utiliza recursos del estado.

El secretario de Salud es de los funcionarios más cercanos del gobernador Jaime Rodríguez Calderón que, en el pasado, ha promocionado a personas de su primer círculo, para que se lancen, igual que él lo ha hecho, como candidatos sin partido.

El reality show diario de De la O

Desde que inició la cuarentena en la entidad, en el mes de marzo, el secretario de Salud de Nuevo león se ha convertido en el nuevoleonés con mayor proyección de imagen. El Gobierno de Nuevo León transmite a diario a las 15:00 horas, por TV abierta, una rueda de prensa encabezada por el mismo funcionario que se proclama “el general” del ejército de médicos que combate al coronavirus.

Por lo menos una hora diaria está De la O frente al televisor, hablando y respondiendo, vía Whatsapp las preguntas que le hacen llegar periodistas en un chat de la secretaría de Salud. Pero además del tiempo que está a cuadro, como conductor de su reality show del Covid, inserta videos de cinco minutos en los que muestra sus recorridos por los barrios de la zona metropolitana.

En esas visitas De la O aparece saludando con el codo a una ancianita. De la O le regala un cubrebocas a un chiquillo. De la O se entrevista con vecinos que toman el fresco en la banqueta. El doctor aparece en todos lados.

El lunes dijo que él y su equipo ya habían recorrido 96 mil 663 casas. Y las brigadas siguen.

Cuando este reportero le preguntó, en la conferencia de prensa virtual, de qué servían esos videos para combate a la enfermedad, el doctor De la O se molestó: respondió que con esas imágenes mostraba que sus muchachos de la Secretaría estaban trabajando y retó al reportero a que lo acompañara a un recorrido y que se uniera a los médicos y enfermeros, que tomaban entre los vecinos muestras para análisis.

En el mes de junio, en una de esas conferencias diarias, De la O presentó su monito de colección empaquetado, de plástico, con su imagen de bigote, bata blanca y estetoscopio, de unos 10 centímetros de altura. Dijo que era para su venta, en 600 pesos, y que lo recaudado sería usado para causas benéficas relacionadas con la lucha contra el coronavirus.

Ante la exposición de su imagen los periodistas le han preguntado en más de una ocasión si planea ser candidato. Pero él evade responder.

Te puede interesar: Secretario de Salud de NL critica a AMLO por no usar cubrebocas

En la rueda de prensa del martes 22 de septiembre, este reportero le preguntó explícitamente: “Doctor de la O, ¿podría decir claramente si planea ser candidato en las próximas elecciones o si continuará como secretario de Salud en el combate al covid?”

Respondió: “Yo estoy enfocado totalmente a la prevención de enfermedades, al fomento a la salud. A salvar vidas, es mi pensamiento total que tengo en este momento. No me puedo distraer. Estoy en este momento concentrado en atender pacientes”.

Alargó la respuesta en el mismo tono, pero, al final, no respondió si le entraba o se descartaba en el juego electoral.

Por desviar recursos estatales para la recolección de firmas en su fallida campaña electoral del 2018, El Bronco fue juzgado y encontrado culpable por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Lo acusaron de utilizar más 500 trabajadores de Nuevo León para levantar electrónicamente rúbricas de simpatizantes.

De la O fue una de esas personas, según acusó la diputada local de MC Mariela Saldívar, quien dijo que, el popular funcionario recabó miles de firmas.

El General Covid reconoció que participó en esa campaña de Jaime Rodríguez como recolector de simpatías, aunque aseguró que lo hizo fuera de horario laboral.

Que se defina, demandan diputados

Manuel de la O Cavazos debe definir sus aspiraciones políticas para que diga si será candidato en las elecciones del año entrante, pues debido a la difusión que ha dado de su propia imagen, con la excusa del combate al covid 19, parece que está en campaña política señaló la diputada local Claudia Caballero Chávez.

La legisladora panista dijo que, si el funcionario quiere buscar un puesto de elección popular en el 2021, debe renunciar al cargo, para que no pierda tiempo en proselitismo velado, pues el estado necesita toda su concentración, ahora que al covid se le agrega la amenaza generalizada del contagio de influenza.

“Si se define, podría dejar de perder el tiempo. Él tiene qué estar enfocado en su tarea del secretario de Salud totalmente y si quiere un puesto de elección popular, que renuncie, porque se podría mal interpretar para otros fines su actividad como funcionario del gobierno del estado”, expuso.

Caballero consideró que en algunas acciones que hace, como las de la difusión de su imagen, y su reciente presencia en el Clásico Regiomontano de futbol, pueden provocar que pierda el objetivo del combate al coronavirus.

“Como doctor se debe enfocar en temas de doctor, y hay ciertas actividades en las que se le puede tomar como tema proselitista. Él es la imagen de la Salud en el estado. No debería perder el tiempo en pensar si se va a lanzar o no. Primero tiene que solucionar el covid, que no está en sus manos totalmente, pero sí el cuidar a todos los nuevoleoneses”, expuso.

Por su parte, el diputado local Arturo Bonifacio de la Garza Garza de Movimiento Ciudadano, consideró necesario que el encargado de combatir la pandemia en la entidad, señale, desde ahora, si va a competir electoralmente en el 2021, para que se separe del puesto, y que no siga usando recursos estatales para darse a conocer.

También puedes leer: Chocan cifras sobre situación hospitalaria en NL

Aunque De la O no ha violado ninguna ley, la promoción que hace con el covid le ayuda en su imagen promocionalmente, aseguró el emecista, quien lo comparó con la exposición que tiene también el subsecrtario de Salud Federal Hugo López Gatell.

“Creo que debe definirse (si será candidato). La Ley ahora malamente no es clara y tendrá unos dos meses para hacerlo. Pero si el señor tiene aspiraciones políticas, lo más responsable es que deje el cargo ahora mismo, como también se lo han dicho al subsecretario López-Gatell. Si tienen otra aspiración que no es la de controlar esta pandemia, pueden dejar el cargo”, expuso.

De la Garza señaló que esta crisis sanitaria ha sido ocasión lamentable para que funcionarios de todos los niveles lucren políticamente, con una exhibición oportunista de su imagen para promocionarse en medios.

“Son personas que han tenido mal desempeño en la función y ahora que se les atraviesa una crisis de salud, lo que hace es promocionar su imagen y no su trabajo. No hablo de nadie en particular, si no de los que pueden hacer mal uso en los tiempos de la pandemia”, dijo

De la Garza advirtió que, independientemente de la promoción de su persona, De la O ha ofrecido resultados irregulares, pues ha evidenciado un deficiente manejo de la pandemia en la entidad, como se evidencia en la falta de coordinación del gobierno estatal con alcaldías y el gobierno federal.

El año electoral inicia en Nuevo León el 7 de octubre próximo. En las elecciones estatales del 2021 serán electos alcaldes, diputados locales y gobernador.

Aún no son definidas las condiciones en las que participarán los candidatos sin partido y en qué fechas deben separarse del puesto, si son servidores públicos.