No descartamos cambio de actitud de España: AMLO sobre disculpa histórica a México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo esperar que haya un cambio de actitud del “gobierno español, de la monarquía”, para que ofrezcan una disculpa a México por la Conquista y la dominación.

Además, expuso que espera la misma acción por parte del papa Francisco, y una deferencia a los curas Hidalgo y Morelos.

Luego de presentar el programa de actividades conmemorativas por los 200 años de la consumación de la Independencia, el mandatario fue cuestionado sobre las gestiones ante la corona española, para que se ofreciera una disculpa de carácter histórico.

En su conferencia de prensa matutina, en el salón “Tesorería” de Palacio Nacional, el mandatario insistió en la pertinencia de esos actos, pero dijo que ante una negativa no se planteará ninguna clase de conflicto:

“Pero si esto no sucediera, no tendríamos nosotros motivo para la confrontación, el cuestionamiento. De todas formas, nosotros vamos a ofrecer disculpas, el Estado Mexicano. Porque las comunidades originarias no solo padecieron de la Conquista. En el México independiente hubo acciones represivas, de exterminio. Actos de injusticia para despojarlos de sus tierras”, expuso el mandatario destacando la condición de los pueblos mayas y yaquis.

Luego de diferentes referencias históricas, no necesariamente relacionadas con el proceso de Independencia, el mandatario añadió que México debe pedir perdón al pueblo de China por las matanzas de chinos en el período revolucionario.

“Tenemos que ponernos al día, decir nunca más, reprimir. Nunca más el clasismo, el racismo, la discriminación. Nunca más el despojo en México, para eso es la conmemoración del año próximo”.

Finalmente, el mandatario consideró lamentable que haya países done se enseña que la Conquista fue para “civilizar” a la población de la región y añadió:

“Queremos, de manera muy respetuosa, contar la otra historia, la de grandeza de este pueblo y lograr que sea otra la narrativa, que ya no prevalezcan esas concepciones acerca de la historia de nuestro país”.