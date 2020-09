Del Mazo reestructura su administración; diputada acusa estrategia electoral

TOLUCA, Edomex. (apro).- A mitad de su mandato y bajo el argumento de mejorar su labor, el gobernador Alfredo del Mazo reestructuró su administración: creó la Secretaría de la Mujer, fusionó seis dependencias en tres, cambió de nombre a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario por Secretaría del Campo, y realizó ocho nombramientos de gabinete.

Ernesto Nemer es el nuevo secretario general de Gobierno, Rodrigo Martínez-Celis queda al frente de Seguridad, Isabel Sánchez en la recién creada Secretaría de la Mujer; Gerardo Monroy será secretario de Educación; y Rafael Díaz Leal se mantiene en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra.

Además, María Mercedes Colín Guadarrama tomó protesta como secretaria del Campo -la noche de ayer le fue concedida licencia absoluta al cargo de diputada local-; Marcela González Salas se queda como titular de la Secretaría de Cultura y Turismo; y Gilberto Limón al frente de la Secretaría de Movilidad.

Te puede interesar: Del Mazo entrega por escrito tercer informe… y le corre a posicionamientos

Con estas decisiones, dejan la administración estatal Alejandro Ozuna, Maribel Cervantes, Alejandro Fernández Campillo, Andrés Massieu Fernández, Rocío Díaz Montoya, Evelyn Osornio y Raymundo Martínez, quienes, sin embargo, no en todos los casos se alejarán del servicio público, pues cabe la posibilidad de que sean postulados a algún cargo de elección popular: diputación federal o local, o como integrantes de alguna alcaldía para el proceso intermedio de 2021.

Las designaciones se concretaron después de que la Legislatura local aprobara, por mayoría de votos, la propuesta de Del Mazo Maza para la conversión del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social (CEMyBS) a Secretaría de la Mujer, la fusión de las Secretarías de Desarrollo Urbano y Obra Pública; Comunicaciones y Movilidad; Cultura y Turismo; y el cambio de nombre de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario por Secretaría del Campo.

También puedes leer: Morena denuncia que Alfredo del Mazo triplicó su fortuna en tres años de gobierno

A Ernesto Nemer se le concedió licencia este martes como diputado federal. Aunque inició su trayectoria política con el ex gobernador Emilio Chuayffet, ha permanecido cada sexenio en las encomiendas públicas; es ex primo político de Alfredo del Mazo (ex esposo de Carolina Monroy del Mazo) y también es cercano al legislador federal Luis Miranda Nava.

Especialista en grupos subversivos, Rodrigo Martínez-Celis ha sido el responsable del análisis estratégico, táctico y operativo en Riesgos de Seguridad Nacional, Regional e Internacional.

Isabel Sánchez Holguín se desempeñaba como comisionada ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México. Fue directora del DIF de Huixquilucan en la administración de David Korenfeld.

Gerardo Monrroy Serrano era titular de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM) y se le atribuye cercanía con el exsecretario general de Gobierno y actual asesor del senador Eruviel Ávila, José Manzur Quiroga.

En contra de la reestructuración de la administración estatal, que implicó la reforma de 3 códigos y 32 leyes, votaron las diputadas morenistas Beatriz García, Elba Aldana y Alicia Mercado.

Previo a la aprobación de la iniciativa, ante el pleno García Villegas advirtió que el voto de la mayoría de su bancada en favor de la propuesta de Del Mazo Maza tuvo su origen en un intercambio de apoyo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la reducción de síndicos y regidores. “Esta propuesta (la eliminación de 407 ediles) es una moneda de cambio por la fusión de Secretarías del gobernador”, señaló.

En comisiones, la diputada también consideró electorera la creación de la Secretaría de la Mujer; y advirtió que la decisión fue tomada con premura, pues se dictaminó con solo dos reuniones, un par de semanas después de promovida.

Por su parte, el mandatario mexiquense afirmó que los cambios tienen como finalidad superar los retos de la pandemia de covid-19 y mejorar la administración mexiquense, pues la eliminación de tres Secretarías y cinco Subsecretarías permitirá generar ahorros.

También afirmó que desde el principio de la administración el apoyo a las mujeres ha sido una prioridad, por lo que la Secretaría en el ramo permitirá articular todas las políticas, programas, servicios y acciones en apoyo a las mexiquenses, con la finalidad de “garantizar, el acceso igualitario a las oportunidades, el empoderamiento y el ejercicio de sus derechos”.