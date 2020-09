Diputados de Morena exigen a Mario Delgado transparentar “derroche”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un grupo de 37 diputados federales de Morena exigió a su coordinador, Mario Delgado, que transparente el “derroche” que ha habido entre los candidatos a la dirección nacional del partido.

Los legisladores pidieron que se dé a conocer el destino de más de 444 millones de pesos que la fracción morenista ha recibido en los dos primeros años de la actual Legislatura.

En conferencia de prensa, las diputadas Laura Imelda Pérez y Aleida Alavez señalaron que Delgado debe dejar claro que no se está usando dinero del propio partido para las campañas.

“Es evidente el derroche de recursos económicos que realizan algunas candidatas y candidatos, por lo que es nuestro deber dejar bien claro que el origen de éstos no son del grupo parlamentario, más aún porque el origen de estos gastos no serán reportados al INE en esta contienda sui géneris. Llamamos a la difusión de una plataforma política para que Morena sea un instituto sólido en la toma de decisiones políticas y financieras, que no sean a discrecionalidad de una cúpula, porque la mejor manera de dirigir es reconocer y respetar nuestro estatuto y a la militancia”, lanzó Laura Imelda Pérez.

En semanas pasadas las mismas legisladoras y 19 compañeros demandaron a Mario Delgado, quien busca la dirigencia del partido, que se hiciera transparente el uso de los recursos de la fracción en la Cámara de Diputados, luego de las denuncias de supuesto derroche por parte de algunos de los aspirantes.