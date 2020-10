El INE avala a estos cinco candidatos para dirigir Morena; Gibrán Ramírez, fuera

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Resultado de la encuesta de reconocimiento, el Instituto Nacional Electoral (INE) medirá en la encuesta abierta para la presidencia de Morena sólo a cinco y no seis candidatos, por lo que comenzaron las denuncias de “fraude anticipado”.

Los candidatos que serán medidos para la presidencia del partido son los diputados Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo; la actual secretaria general, Yeidckol Polevnsky; así como Hilda Díaz y Adriana Menéndez.

La decisión de medir a cinco y no seis candidatos fue asumida por unanimidad en la Comisión de Prerrogativas del INE, pero generó la molestia del aspirante Gibrán Ramírez, exsecretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), quien en Twitter advirtió que hay “fraude anticipado”.

Lo anterior, porque Ramírez aseguró haber quedado entre los más reconocidos, basado en encuestas telefónicas y de redes sociales, a diferencia de las entrevistas individuales, cara a cara en vivienda, con dispositivos móviles con base en el mismo diseño muestral aplicada por las 3 encuestadoras que realizaron el ejercicio demoscópico que conduce el INE.

No permitiremos este fraude anticipado. Arias y Campaign and Elections nos tienen adelante; massive (de Delgado) y contrarréplica en segundo; el financiero en 3o entre simpatizantes. ¿Todos se equivocan? Reculen @mario_delgado, @INEMexico, @lorenzocordovav @CiroMurayamaINE https://t.co/8lsnLPbPT6 — Gibrán Ramírez Reyes🖋 (@gibranrr) September 30, 2020

De acuerdo con las empresas Demotecnia 2.0, S. C., Mendoza Blanco S. C. y Parametría, S. A de C. V en los resultados entregados al INE sobre las encuestas de reconocimiento a la presidencia y secretaría general de Morena, después de Delgado y Muñoz Ledo hubo empate técnico entre otros 7 aspirantes.

Después de ellos, “en el tercer lugar se identificó un conjunto de siete candidatos cuyos intervalos de confianza se superponen, por lo que se trata de un ‘empate técnico’.

“No es posible discernir estadísticamente el orden de conocimiento entre ellos, pues con la información obtenida existe la probabilidad de que tengan el mismo nivel de conocimiento”.

De acuerdo con el sondeo, Muñoz Ledo fue conocido en 41.70% de los casos; Delgado en el 27.10%, y después otros siete con casi el mismo grado de conocimiento, si se considera el margen de error.

Estos son Pablo Duarte Sánchez con 17.40%; Pablo Salazar con 15.50%; Roberto Treviño 15.40%; Manuel López 14.70%; Carlos Zurita 14.20%; Alejandro Rojas Díaz Durán 13.70%; y Jesús Hinojosa, 13.40%.

Ramírez, quien acusó fraude, no figuró según estos resultados.

La encuesta abierta a militantes y simpatizantes comenzará a levantarse este viernes 2 y hasta el 8 de octubre.

En el camino se quedaron los restantes 42 aspirantes a la presidencia.

De las 44 candidaturas a la Presidencia, hay 2 que presentan un alto grado de reconocimiento y cuyos intervalos de confianza no se traslapan con los otros 42, pero en 3º lugar existen 7 candidatos empatados porque sus intervalos de confianza sí se traslapan entre sí: @rodgalvan10 pic.twitter.com/QDrPRstVdX — @INEMexico (@INEMexico) October 1, 2020

Esta tarde la Comisión de Prerrogativas y Partidos del INE sesiona para conocer los resultados de la encuesta de reconocimiento y modificar metodología.

A la secretaría general competirán nueve mujeres: Karla Díaz, Silvia García Arceo, Carmen González, Pola Gutiérrez, Martha Hernández Hernández, Citlali Hernández, Blanca Jiménez, Claudia Macías Leal y Carmen Valdés Salinas, además de una lista de 4 varones: Francisco Aureoles, Carlos Montes de Oca, Oscar Manuel Montes de Oca y Emilio Ulloa.

Según las encuestadoras, en total se realizaron 4 mil 677 entrevistas: 2 mil 361 para la Presidencia y 2 mil 316 para la Secretaría General. Las entrevistas fueron individuales, cara a cara en vivienda, con dispositivos móviles con base en el mismo diseño muestral.

En el cuestionario se preguntó a quienes manifestaron ser simpatizantes o militantes de Morena si conocían o habían escuchado de los 44 candidatos hombres registrados a la Presidencia, así como de las 53 candidaturas de hombres y mujeres a la Secretaría General. Es decir, cada persona podría contar con un nivel de conocimiento entre 0 y 100%.

“La construcción de los estimadores puntuales y por intervalo que resultó de la combinación de las tres empresas fue realizada junto con los expertos del Instituto de Investigaciones en matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM designados por INE, maestra Patricia Romero y el doctor Carlos Rodríguez. Todos los intervalos se calcularon en el 95% de confianza.