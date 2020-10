El Bronco exige a AMLO que cumpla su promesa de ayudar a Nuevo León

MONTERREY, N.L. (apro).- El gobernador Jaime Rodríguez Calderón demandó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que cumpla con el compromiso de ayudar a la entidad, pues hasta ahora no ha recibido un peso de fondos federales, adicionales a los que marca la Ley.

En conferencia de prensa, El Bronco se quejó del mandatario de Morena quien, dijo, parece que ve únicamente pobres en el sur del país y no en los estados del norte.

Al participar esta tarde en la rueda de prensa sobre la actualización de cifras del covid, el nuevoleonés criticó a López Obrador, por echar mano a recursos de fondos federales, como si fueran dinero de él.

Actualización de casos COVID-19 en Nuevo León. https://t.co/m3sNS5pYO8 — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) September 30, 2020

“No sé en qué esté pensando el Presidente o los diputados. Los fideicomisos fueron creados precisamente para ir haciendo una acumulación de recursos, para cuando tuviéramos problemas, en el caso del Fonden (Fondo de Desastres Naturales), de la naturaleza. Estoy entendiendo que el presidente va a hacer uso de esos recursos que no le costaron un esfuerzo a él, si no a los ciudadanos de México que pagaron sus impuestos”, dijo El Bronco.

Recordó que en una de sus pasadas visitas, el tabasqueño le dijo que apoyaría con recursos a Nuevo León, sin embargo no ha cumplido su palabra, pese a que Nuevo león es un estado que aporta considerables recursos a la Federación.

“El Presidente vino y dijo que nos iba a ayudar. Agilizó los trámites para que el Fonden dijera cuáles eran las obras que necesitaban el apoyo, pero es fecha que no nos dan el dinero, ni un solo peso y esa es una responsabilidad de la Federación. Para eso aportamos a la federación. De cada peso que damos, la Federación se queda con 80 centavos y a nosotros nos regresan, más o menos 20 centavos, y eso no es justo”, expuso El Bronco.

Lamentó que en las conferencias de prensa López Obrador acuse a los gobernadores de ser “pediches” cuando estos no quieren recibir dádivas, si no que no les quiten lo que ya tienen.

“Estoy de acuerdo con el presidente de atacar de lleno la pobreza. Pero no nada más en el sur y sureste hay pobres. En Nuevo León también hay gente pobre, y en Chihuahua. Ahorita tenemos mucha gente sin empleo, ojalá fuera destinado para eso, pero no lo sé. No estoy de acuerdo, creo que no es buena política. Si se hace, que se haga para resolver los problemas que el país tiene, no para los caprichos de los gobernantes en turno”, puntualizó Rodríguez.