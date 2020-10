AMLO defiende extinción de fideicomisos: “queremos revisar que no haya aviadores”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las extinción de los fideicomisos no representa retirar recursos para beneficiar deportistas, artistas, científicos, cineastas, entre otras funciones, aseguró hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Para decirlo claro, expuso, se trata de revisar los fideicomisos para que no haya “aviadores”, es decir, gente que cobra de manera indebida.

El asunto fue abordado sin pregunta de por medio, por el mandatario durante su conferencia de prensa matutina, en la que aludió a la polémica por la desaparición de alrededor de 100 fideicomisos que propone su administración.

En su alocución al respecto garantizó que la entrega de apoyos será entera, absoluta, pero añadió: “queremos revisar para que no haya aviadores, pero no significa que no nos importa la ciencia, la cultura, el deporte… no. Tan nos importa que queremos que no haya corrupción”.

Como en otras ocasiones, el mandatario se refirió a la autonomía y descontrol que existe en fideicomisos, a los que atribuyó falta de transparencia en el manejo de fondos.

También puedes leer: Avanza dictamen sobre desaparición de fideicomisos; va al pleno

Además defendió el planteamiento de extinción que hace su gobierno, con la idea de que los recursos lleguen a los beneficiarios sin intermediación, un postulado que ya ha invocado en relación a los programas sociales.

Desde hace meses, el presidente López Obrador ha insistido en que los fideicomisos son fuente de corrupción y que se propone extinguirlos, postura que se acentuó con las medidas de austeridad para hacer frente a la pandemia, con el argumento de que esos recursos se requieren en el Sector Salud.

Aunque los presupuestos de las áreas son muchas, han sido particularmente los gremios culturales, deportivos y académicos, quienes han colocado el tema en la discusión pública por la afectación que podrían resentir sus operaciones y estímulos para la creación e investigación.

El asunto se encuentra en discusión esta semana en la Cámara de Diputados.