Alfonso Durazo confirma su interés en la gubernatura de Sonora

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, confirmó su intención de contender por la gubernatura de Sonora en la elección de 2021.

Durante su participación en el foro organizado por el Club Harvard, el funcionario federal refirió que su intención es llevar a aquella entidad el modelo impulsado por la autodenominada “Cuarta Transformación”.

Dijo que la semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en una de sus conferencias mañaneras, estableció que todos aquellos que tuvieran aspiraciones político-electorales para contender en las elecciones intermedias de 2021 tienen que presentar su renuncia definitiva a sus cargos a más tardar el 31 de octubre.

Te recomendamos: De nuevo Alfonso Durazo

“Por mi trayectoria política-administrativa, por mi vinculación al estado, sería mi interés participar en este proceso, con deseos de extender la política de la 4T al estado de Sonora”, señaló.

Durazo Montaño dijo que su renuncia y su futuro político estará en las manos del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Sí, debo decir que políticamente no me mando solo y que renunciar a la responsabilidad que hoy tengo encomendada no es una decisión burocrática, y aun cuando el presidente no es un presidente militante y no se mete en este terreno, debo solicitar, debería solicitar, en su caso, su autorización para dejar el cargo.

“En este momento no estaría en posibilidades decirles a ustedes con mayor certeza cuál será mi futuro en términos políticos”, señaló.

Dijo que confía en que, a pesar de las dudas de los críticos, el país se está alejando de “esa herencia negra” que recibieron en el ámbito de la seguridad pública.

Aunque es la primera vez que Durazo Montaño acepta públicamente su interés por contender para la gubernatura de su estado, en este año ha realizado algunas reuniones con la militancia de Morena en Sonora, con el fin de “amarrar” su candidatura.

Una de ellas, incluso, estaba programada a realizarse el 16 de julio pasado, cuando López Obrador viajó al estado de Jalisco para reunirse con el gobernador Enrique Alfaro.

En esa ocasión, el mandatario se reunió también con el gobernador de Colima y con el de Guanajuato específicamente para ver el tema de seguridad.

Sin embargo, Durazo Montaño, desde un primer instante, se excusó de no asistir argumentando que el presidente le había dado permiso de ausentarse. En realidad, trascendió que para esas fechas tenía programado reunirse con grupos sonorenses para asegurar su candidatura como gobernador. Al final, ante las críticas, canceló sus reuniones proselitistas y acompañó al presidente.

En las elecciones intermedias a celebrarse el próximo año 2021, estarán en juego más de 21 mil cargos de elección popular, entre ellos, las gubernaturas de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chihuahua, Guerrero, San Luis Potosí, Sinaloa, Querétaro, Nayarit, Michoacán, Nuevo León, Tlaxcala, Zacatecas y, por supuesto, Sonora, la entidad que pretende gobernar el actual secretario de seguridad del país.