Twitter eliminó 130 cuentas vinculadas a Irán durante el primer debate en EU

MADRID (Portaltic/EP).- La red social Twitter eliminó 130 cuentas vinculadas a Irán durante el primer debate presidencial de Estados Unidos, de acuerdo con la información proporcionada por el FBI.

La compañía señaló que las cuentas eliminadas tenían como objetivo “interrumpir la conversación pública durante el primer debate presidencial de Estados Unidos” entre el presidente norteamericano, Donald Trump, y el exvicepresidente estadunidense y candidato demócrata, Joe Biden.

Asimismo, la compañía afirmó que las cuentas tuvieron una participación muy baja y apenas tuvieron impacto en la conversación pública sobre el debate.

“Identificamos estas cuentas rápidamente, las eliminamos de Twitter y compartimos todos los detalles con nuestros compañeros”, indicó la cuenta de Twitter Safety en un tuit.

Twitter también indicó que eliminó las cuentas basándose en información recibida por el FBI, algo que la agencia confirmó en declaraciones al portal CNET.

“Aunque no podemos hablar sobre la información específica proporcionada, el FBI comparte información regularmente con empresas de medios sociales para que puedan proteger mejor sus plataformas”, indicó la agencia.

“El FBI participa activamente con nuestros socios federales, funcionarios electorales y el sector privado para mitigar las amenazas extranjeras a la seguridad de nuestra nación y nuestras elecciones”, añadió.

We identified these accounts quickly, removed them from Twitter, and shared full details with our peers, as standard. They had very low engagement and did not make an impact on the public conversation. Our capacity and speed continue to grow, and we'll remain vigilant. Samples ⬇️ pic.twitter.com/1qzzL8l29H

— Twitter Safety (@TwitterSafety) October 1, 2020