Arranca la campaña de vacunación contra la influenza

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de dar las cifras sobre la pandemia de covid-19 en el país, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, se quitó la corbata, la camisa y descubrió su brazo izquierdo para que le aplicaran la vacuna contra la influenza, como una demostración por el inicio de la campaña de vacunación contra esta enfermedad estacional, este 1 de octubre.

Del mismo modo, todos con cubrebocas puesto, incluido López-Gatell, se enfilaron la directora general del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia (Censia), Miriam Esther Veras Godoy; la titular de la Unidad del Programa IMSS Bienestar, Gisela Lara Saldaña; el director normativo de Salud del ISSSTE, Ramiro López Elizalde; el subdirector de Servicios de Salud de Pemex, Rodolfo Lehmann Mendoza; el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, y el director de Prestaciones Médicas del IMSS, Víctor Hugo Borja Aburto.

“La meta es terminar con la vacunación contra la influenza antes de final de 2020. La importancia es evitar que dos epidemias que podrían presentarse en curso, una extraordinaria como es la pandemia de covid-19, actualmente en nueve semanas de reducción, pero siempre con la probabilidad, la posibilidad de que pudiera tener un repunte durante el invierno, se combine, se junte con lo irremediable que ocurra que es la temporada de influenza 2020-2021”, indicó López-Gatell.

En la conferencia de prensa vespertina para informar sobre las cifras de la pandemia, añadió que la vacuna tiene como propósito salvar vidas, reducir la probabilidad, la posibilidad, el riesgo de enfermedad grave en personas vulnerables o niños.

Porque más del 87% de las personas fallecidas por influenza no tenían antecedentes de vacunación, por lo cual es muy importante aplicarse la vacuna, para disminuir la probabilidad de contraer la enfermedad grave o morir, reiteró.

Hoy dimos inicio a la temporada de vacunación contra la influenza con el propósito de disminuir la probabilidad de enfermedad grave y muerte en personas que tienen alto riesgo de complicarse. 1/3 pic.twitter.com/Vpu7gWUGBQ — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) October 2, 2020

Sobre el motivo por el cual se incrementó de casi 32 millones a 35 millones de vacunas para esta temporada, Veras Godoy explicó que se debe cubrir al total de la población en riesgo. En etapas anteriores, indicó, las metas se calculaban dependiendo de la disponibilidad de la vacuna.

“En la temporada invernal anterior, el 94% de las defunciones por influenza fueron de personas no vacunadas y estaban en grupos de riesgo”, afirmó.

Respecto a la vacuna, la funcionaria convocó a la población que se vacune a llevar consigo la Cartilla Nacional de Salud para registrarles las dosis. Además, se genera un censo nominal para identificar a quienes se vacunaron.

El reparto de las dosis de vacunas en los estados se basa en la población, no porque se tengan preferencias, además de la probabilidad de personas con enfermedades de riesgo, dijo. Estas entidades son el Estado de México y la Ciudad de México, indicó, pero también refirió a los cálculos de población referidos por el Consejo Nacional de Población (Conapo).

Al ser cuestionada sobre las personas que no creen en las vacunas, Veras Godoy pidió a los padres no restringirlos de ese derecho porque los niños no pueden decidir sobre su salud y a los menores de edad los conminó a llevar a vacunar a sus abuelos y a sus padres.

“El problema mayor que tenemos es en embarazadas y adultos mayores. Entonces, lo que nosotros le estamos pidiendo a la población son dos cosas: A sus hijos no les quiten la oportunidad, porque ellos no pueden decidir, de ser protegidos, y ahora les pedimos a los niños que lleven a sus abuelitos y a su mamá a vacunarse”, añadió.

La inversión de estas vacunas, sin considerar los materiales y la parte operativa, el sector salud gastó poco más de mil 800 millones de pesos, afirmó Veras Godoy y añadió que las entidades federativas están armando sus estrategias de vacunación para poder llegar a los grupos vulnerables.

“Vamos a trabajar con visita dirigida a centros donde está la población en riesgo y le pedimos a la población en general que no se esperen a que lleguen a sus casas y siguiendo los principios de sana distancia acuda a la clínica más cercana”, solicitó.