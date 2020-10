Joe Biden da resultado negativo a prueba de covid-19

WASHINGTON (apro). – Joe Biden, el exvicepresidente y candidato presidencial por el Partido Demócrata, dio negativo a la prueba de covid-19 a la que se sometió luego de haber estado cerca del presidente Donald Trump, quien dio positivo al contagio del virus.

“El exvicepresidente Joe Biden y la doctora Jill (su esposa) hoy fueron sometidos a la prueba de covid-19 y no se les detectó el virus, reporto esto en mi capacidad como médico personal de ambos”, informó el doctor Kevin O’Connor, por medio de la campaña demócrata.

I’m happy to report that Jill and I have tested negative for COVID. Thank you to everyone for your messages of concern. I hope this serves as a reminder: wear a mask, keep social distance, and wash your hands.

— Joe Biden (@JoeBiden) October 2, 2020