La OMS llama a romper el ciclo de “pánico-luego-olvidar”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) llamó a romper de una vez por todas el ciclo de “pánico-luego-olvidar” que se ha presentado en crisis pasadas y que ha impedido el desarrollo de una preparación eficaz para emergencias de salud en todo el mundo.

En un evento de alto nivel, coorganizado por Finlandia, Francia e Indonesia, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró que el mundo no está preparado para una pandemia, tal como lo demostró la covid-19, que, dijo, ha ocasionado la muerte de más de un millón de personas.

“Esta no será la última pandemia ni la última emergencia sanitaria mundial. Pero con las inversiones políticas y financieras adecuadas ahora, podemos promover la seguridad de la salud, prevenir y mitigar futuras pandemias y proteger nuestro futuro y el futuro de las generaciones venideras”, señaló y llamó a los países a invertir en preparación que incluya a todo el gobierno y la sociedad.

This high level UNGA side event brought together Member States & Partners to start the conversation on sustainable preparedness for health emergencies @WHO, @DrTedros as we cross a grim milestone of over 1 million deaths from COVID-19. See press release. https://t.co/FDPEGm4Mxw pic.twitter.com/yvZ2tXfIe4

