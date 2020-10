Inicia encuesta abierta para relevo de liderazgo en Morena; detallan metodología

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al arranque de la encuesta abierta para elegir a quienes ocuparán la presidencia y secretaría general de Morena, las empresas demoscópicas y expertos a cargo adelantaron que la metodología de estratificación en secciones electorales harán de éste un ejercicio no replicable ni comparable con sondeos telefónicos o por redes sociales.

Pero el ejercicio será “totalmente auditable, con dispositivos electrónicos, se graban las entrevistas, estarán georreferenciadas cada una de las entrevistas” a los militantes y simpatizantes de Morena que sean entrevistados, aseguró el consejero Martin Faz, integrante de la Comisión de Prerrogativas y Partidos del Instituto Nacional Electoral (INE).

El costo final aún no está determinado y el techo de gasto que se solicitó, recordó en conferencia de prensa Claudia Zavala, presidenta de la Comisión, es de 20 millones 950 mil pesos.

En total, entre las tres encuestadoras se realizarán 4 mil 500 entrevistas efectivas para presidencia nacional y 4 mil 500 para la secretaria general, la consolidación de resultados será el 9 de octubre y resultados finales el 10 de octubre.

A la presidencia se preguntará por los 5 candidatos, dos hombres y dos mujeres, y los nombres serán mencionados aleatoriamente, según el orden en el que sean enlistados por las tabletas empleadas por los encuestadores.

A la secretaria general se leerán los nombres antes de preguntar por el elegido por el ciudadano militante o simpatizante de Morena, con la precisión de que si el presidente es varón o mujer, la secretaria general corresponderá a un género distinto.

A ese cargo se medirán 5 mujeres y 4 hombres, ubicados en dos listas diferentes. La razón de no limitarse a una sola lista de 6 abanderados, fue que en el sondeo de reconocimiento hubo empate cuádruple entre 4 aspirantes (solo uno de ellos mujer) y se traslaparon otros 18 aspirantes (5 mujeres, 13 hombres).

Carlos Erwin Rodríguez, maestro en Ciencias-Estadística (IIMAS-UNAM), y doctor en Estadística, así como Patricia Romero Mares, también actuaria de la UNAM, maestra en Estadística, integrantes del grupo de expertos que colaboran en el proceso, designados por el Instituto Nacional Electoral (INE), explicaron que por la metodología empleada cada militante o simpatizante de Morena tiene probabilidad de ser encuestado.

“La estrategia de selección que es lo que separa a esta con otras mediciones”, dijo Rodríguez. Es un muestreo estratificado por sección electoral, el país se divide en 68 mil 396 secciones electorales, que se dividirán en tres estratos, 42 mil 201 urbanas, 19 mil 67 rurales y 6 mil 128 mixtas.

Luego, para seleccionar a quien será entrevistado en domicilio, cara a cara, habrá 4 etapas. Se seleccionarán 126 secciones de cada estrato, cada una con sus listados de manzanas.

Los encuestadores irán a la primera manzana de la lista, recorrerán toda la manzana y elegirán 10 viviendas y sólo en ellas se contactará a los habitantes. Se enlistará a los habitantes de cada una y se elegirá de manera aleatoria a los entrevistados previo filtro para saber que tengan credencial electoral, sean militantes o simpatizantes.

El experto explicó que si en ese caso el ciudadano no cumple los filtros el entrevistador se irá a la siguiente vivienda en muestra de las 10 elegidas y si no se completan las 10 entrevistas se seguirá en otra manzana seleccionada.

Así el número de viviendas a visitar puede ser muy grande, de modo que cada empresa encuestadora BGC, Ulises Beltrán y Asociados, S. C., Covarrubias y Asociados, S. C. y Parametría, S. A. de C. V. deberán contar con mil 500 entrevistas efectivas por cada encuestadora y para cada cargo.

Andrés Levy Covarrubias insistió “este es un “ejercicio único que no es comparable con otros que se pudieran realizar”.

A pregunta expresa, el director de prerrogativas y partidos del INE, Patricio Ballados, indicó que se analiza la respuesta que se dará al presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, quien esta semana solicitó fiscalizar el proceso.

Sin embargo, el pasado martes la Comisión de Prerrogativas del INE ya determinó, a pregunta de otros aspirantes, que por orden del TEPJF no hay periodo de campañas internas, gastos, debates, recursos económicos ni proselitismo, razón por la que no se prevé la revisión de gastos.

En respuesta a Yeidckol Polevnsky, quien busca la dirigencia, y Rosa María Balvanera, quien era aspirante a la secretaría general, la Comisión recordó que el TEPJF resolvió que por lo extraordinario del proceso interno de Morena “no fue prevista la realización de gastos o aplicación de recursos y por tanto un sistema de fiscalización”.