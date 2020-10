CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los virólogos estadunidenses Harvey J. Alter y Charles M. Rice, así como el británico Michael Houghton compartirán este año el Premio Nobel de Medicina por el descubrimiento del virus de la hepatitis C, informó el Instituto Karolinska de Estocolmo.

De acuerdo con la institución, el descubrimiento de los virólogos permitió que existan análisis de sangre “altamente sensibles para el virus que prácticamente han eliminado la hepatitis por transfusión en muchas partes del mundo y han mejorado considerablemente la salud global”. La hepatitis C causa cirrosis y cáncer de hígado.

Alter nació en Nueva York y ejerció durante años en la Universidad de Georgetown. En 1969 se reincorporó al Instituto Nacional de Sanidad (NIH).

He is a senior investigator at the Clinical Center’s Department of Transfusion Medicine at the @NIH . https://t.co/YkGBZEZOCe #NobelPrize pic.twitter.com/Fc3ij0Mosn

This year’s Medicine Laureate Harvey J. Alter was born in 1935 in New York, USA.

Houghton, originario de Reino Unido, ha ejercido en su país y en Canadá, mientras que Rice, nacido en 1952 en Sacramento, Estados Unidos, ejerce desde 2001 en el Centro de Estudios de la Hepatitis C de la Universidad Rockefeller.

2020 Nobel Laureate Charles Rice sent us his first ever selfie right after hearing he had been awarded this year’s #NobelPrize in Physiology or Medicine.

