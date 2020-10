AMLO le sube cuota a Frenaa: deben llenar el zócalo varias veces hasta 2022

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó hoy la concentración del Frente Nacional Anti AMLO (Frenaa), realizada el pasado sábado, al referir que no llenaron el zócalo y que deben hacerlo varias veces.

En su conferencia de prensa matutina, reviró así a la manifestación cuyo vocero, Gilberto Lozano, aseguró superaba los 100 mil asistentes, en respuesta a la declaración presidencial que la semana pasada tazó en esa cantidad de participantes la condición para renunciar al cargo.

Nota relacionada: Integrantes de Frena marchan al Zócalo de la CDMX

Ante un planteamiento comedido sobre la encuesta de Consulta Mitovfsky que acreditó el crecimiento de su aprobación, López Obrador pidió se expusiera la encuesta de El Financiero, que inclusive le concede un margen mayor, para luego recomendar: “Tienen que echarle ganas porque aumentó mi aprobación”.

El mandatario llamó en diferentes ocasiones hoy a esperar la revocación de mandato en 2022, reiterando que ahora deberá permanecer el campamento instalado en el Zócalo hasta entonces y, ya de plano, profundizó en su ironía, al expresar que los animaría:

“Tenemos que animar a los de Frena para que le echen más ganas porque les falta más, a este paso van a estar aquí en el 22… nada más que vengan a dormir los dirigentes porque nada más están las carpas ahí. Ya voy a ponerle una enramada para colgarles unas hamacas”, dijo riendo.

“Le voy a poner hamacas a Junco, Ferriz y Claudio X”

Las hamacas serían para Alejandro Junco de la Vega, presidente de Grupo Reforma; Pedro Ferriz de Con y Claudio X González, el hijo, pues sostuvo que el padre ni se mete y comparte con él la derrota de los Cardenales de San Luis, en los playoffs de Ligas Mayores, pues comparte afición y equipo con el magnate.

El mandatario se volvió a referir ampliamente al diario Reforma, exhibiendo su primera plana de ayer, en la que mostraba fotografías con el zócalo lleno, para luego afirmar que era si acaso la mitad, o menos, de acuerdo a una fotografía de un sacerdote simpatizante de Frena que la tomó desde el campanario de Catedral.

Luego dijo que varios sacerdotes están con Frena y que eso lo supo por las propias autoridades eclesiásticas.

No obstante, al finalizar la conferencia de prensa, el mandatario reiteró su respeto a las libertades, la garantía de no reprimir y, en el contexto de la presentación de un plan de obras, que reunió en Palacio Nacional a la cúpula empresarial del país, dijo que su gobierno no condicionaba los acuerdos o desacuerdos para sostener una buena relación con el empresariado.