Sigue viva la polémica de Francisco Martín Moreno por decir que quemaría vivos a morenistas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las declaraciones del escritor Francisco Martín Moreno siguen siendo objeto de críticas en redes sociales, pese a haber pedido una disculpa por haberse permitido decir como metáfora literaria que quemaría a morenistas en el Zócalo si estos tiempos fueran de la Inquisición.

El 4 de octubre, la directora del Consejo Honorario de la Coordinación del Patrimonio Recuperado, Beatriz Gutiérrez Müller, criticó al escritor e historiador el jueves pasado por haber sostenido, en una entrevista radiofónica, que “si estuviéramos en la Inquisición, yo quemaría vivos a los morenistas en el zócalo capitalino”.

Buenos días desde un país donde gobierna un dikktador según el @FT Ah,qué dikktador tan blandito que permite que una panda de loquitos ocupen el Zócalo con casitas vacías, y cuyo gobierno no ha sancionado al comunicador @PedroFerriz ni a @CentralFM_ por alentar discurso de odio. pic.twitter.com/tB2QSnco0O — Pati Chaira Soviética (@Patinegrete) October 5, 2020

Ante las apabullantes críticas, el 2 de octubre compartió su entrevista, la cual dijo, habia sido “dolosamente editada”.

He aquí la versión completa de mi intervención en “Contrapeso”, Central FM, en razón de la versión dolosamente editada que circula en las redes: https://t.co/RIBNhPbw1N — Francisco Martin Moreno (@fmartinmoreno) October 2, 2020

Francisco Martín Moreno después se disculpó argumentando que su comentario era una “metáfora literaria”.

Ayer, en la radio, sostuve que “si viviéramos en la Inquisición, yo quemaría vivos a los morenistas en el zócalo capitalino.” En mi obra me he opuesto a la violencia y defendido los derechos humanos. Ofrezco una sincera disculpa por la metáfora literaria impropia de las redes. — Francisco Martin Moreno (@fmartinmoreno) October 2, 2020

Al día siguiente, el presidente Andrés Manuel López Obrador le respondió en sus redes sociales, en un hilo de cuatro mensajes, donde se dijo sorprendido, no por la animadversión de Francisco Martín Moreno hacia él, sino por su discurso de odio y el silencio de los antifascistas que le recordaba a un poema atribuido a Martin Niemöller.

No me equivoqué en febrero de 2017 cuando Martín Moreno dijo —con la estridencia que lo caracteriza— que no votaría por mí. Sin embargo, ahora que sostiene que nos quemaría a los morenistas uno a uno en el Zócalo, como en la Inquisición, me preocupa… 1/4 https://t.co/vtuJklVcAU — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 4, 2020

En su cuenta de Facebook respondió con un video de 5:55 minutos, grabado en un camino de Agua Prieta a Arizpe, Sonora, pasando por La Mora, como parte de su gira del fin de semana.

Indicó que se pavimentarían 3 kilómetros de terracería, se construirán puentes para comunicar a Agua Prieta con Arizpe, son 100 kilómetros de terracería, porque actuamente se hacen cuatro horas.

“Estas giras me sirven para el análisis, para la reflexión. Hace pocos dias este escritor, Moreno, dejen me recuerdo ¿cómo se llama? Martín Moreno, es muy conservador. Hace algunos años, para ser precisos, en febrero de 2017, así con su extravagancia autoritaria, dijo que no iba a votar por mí, yo le contesté, casi le agradecí y comenté por qué era bueno que no votara por mí, qué opinión tenía de él.

“Pero ahora se pasó, porque declaró que si se vivieran los tiempos de la Santa Inquisición, él quemaría, uno por uno, a los morenistas. Es decir, nos quemaría a todos porque yo soy morenista, con mucho orgullo, nada más que tengo licencia porque ahora estoy a cargo de atender a todos sin distinción de partido. Pero se me hace un exeso esa declaración, siembra odio y voy a hacer un comentario.

“Desde luego hay que hacer a un lado la ley del talión, nada de diente por diente, ojo por ojo, porque entonces nos quedaríamos chimuelos, todos, tuertos, todos, es amor y paz. Yo sé que estan muy molestos los conservadores porque estamos transformando a México, porque repito, no hay impunidad, se está acabando con la corrupción, vamos a acabar con la corrupción del país y ellos se caracterizan por eso, por ser muy corruptos.

“También no les gusta que haya justicia, que haya igualdad. No sé cómo van a los templos y olvidan los mandamientos, olvidan el principio universal del humanismo: el amor al prójimo. Así hay que contestar, no de manera violenta. No se puede enfrentar la violencia con la violencia. El mal no se puede enfrentar con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien”, añadió.

Y al siguiente día, su esposa Beatriz Gutiérrez Müller escribió sobre el tema y sin mencionar a Francisco Martín Moreno, sí aludió a sus palabras sobre la Inquisición y consideró que se debe buscar la paz para evitar la tentación de quemar vivo a quien piensa distinto.

Nadie debe desear la muerte, la enfermedad, el mal ni la ruina de nadie. Todos deberíamos anhelar la paz para el prójimo y que este Otro se encuentre rodeado de amor de modo que nunca tenga la tentación, ni de broma, de quemar vivo a quien no piensa como él. ¡Más amor, por favor! — Beatriz Gutiérrez Müller (@BeatrizGMuller) October 4, 2020

El fin de semana, los críticos del actual régimen cuestionaron que los morenistas no hayan tratado de igual forma al escritor Paco Ignacio Taibo cuando dijo que quienes aprobaron la reforma energética “serán fusilados en el Cerro de las Campanas por traidores”.

Las declaraciones de Francisco Martín Moreno fueron también cuestionadas este lunes por Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX, quien calificó de inaceptables las declaraciones de “quemar” a morenistas. Estas cosas “no pueden decirse ni de broma”, dijo en su conferencia de prensa habitual.

¿Quién es Francisco Martín Moreno?

Es escritor, autor de 23 libros, entre ellos México Negro (1986). Ha sido premiado con el Premio Nacional de Periodismo en 1994, 1996, 1997 y 1998.

“Un día que no me gano un enemigo es un día perdido”, afirmó un día el también periodista.

Nació el 4 de abril de 1946, en la Ciudad de México. Ha colaborado en revistas como Milenio Semanal y Cambio y con los periódicos Novedades, Excélsior y El País.