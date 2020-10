Sheinbaum pide a Frena que diga si sus campamentos son performance

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, criticó a los integrantes del Frente Nacional Anti-AMLO (Frena) por usar “el peor lenguaje discriminatorio y autoritario que pueda haber” en sus manifestaciones y hasta sugirió que las casas de campaña que aún mantienen en las avenidas Juárez y Reforma son “un performance”.

Esta mañana, en su videoconferencia, fue cuestionada sobre la cantidad real de participantes en la marcha del pasado sábado del Frena, pues éste dijo que eran más de 180 mil y el gobierno local contó solo unos 8 mil. Con tono más serio del habitual, dijo que no entraría en debate sobre la contabilización que realiza el C5 y la Secretaría de Gobierno.

Lo que sí hizo de inmediato fue desviar la pregunta y lanzar un reclamo: “creo que es importante resaltar el clima que es inaceptable que haya declaraciones de que se va a quemar vivo a todo militante de Morena o algunas declaraciones de la marcha que son del peor lenguaje discriminatorio que puede haber”.

Sheinbaum Pardo reiteró que todas las personas tienen derecho a disentir, pues es parte de la democracia del país. No obstante, añadió: “No puede, ni de broma, decirse estas cosas, porque luego se acusa de autoritario, cuando el lenguaje autoritario viene de otro lado. No me parece que sea un lenguaje que busque llegar a la reflexión o al debate”.

De paso, reiteró el llamado a los que critican al presidente Andrés Manuel López Obrador a que “ocupen” las tiendas de campaña que tienen, tanto en el Zócalo capitalino, como en las avenidas Juárez y Reforma. Comentó que en días pasados su gobierno les pidió que éstas últimas las trasladaran a la plancha principal, para liberar la circulación en ambas avenidas, pero no obtuvieron respuesta positiva.

“Que ocupen sus tiendas. Es bien fácil que pongan un montón de tienditas, pero que por lo menos las ocupen. O, a lo mejor es un performance, también se vale, ¡pero que digan que es un performance!”, sugirió con tono sarcástico.

Por último, la morenista resaltó que al Zócalo también han llegado “muchísimas” personas “que quieren” al presidente Andrés Manuel López Obrador y que sus manifestaciones han sido pacíficas.

Y recordó que, como jefa de gobierno, su deber es dar protección a todos los manifestantes, “aunque no estemos de acuerdo con ellos”.