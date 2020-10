Trump anuncia que será dado de alta del hospital militar esta tarde

WASHINGTON (apro) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que será dado de alta la tarde de este lunes 5 de octubre del hospital militar Walter Reed, donde fue internado el pasado viernes luego de haber dado positivo a la prueba de civid-19 y exhorta a la sociedad de su país que no le teman al virus.

“Hoy a las 6:30 P.M. (hora local) dejaré el grandioso hospital Walter Reed. Me siento realmente bien! No le tengan miedo al covid-19, no dejen que domine sus vidas; bajo el gobierno de Trump hemos desarrollado algunas medicinas y conocimientos realmente grandiosos. Me siento mejor que hace 20 años”, escribió el mandatario en su cuenta personal de Twitter.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020