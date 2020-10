Corral lamenta que el presidente lo excluyera de su gira por Chihuahua

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, lamentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo haya excluido de la gira de trabajo realizada este fin de semana.

El 2 de octubre, antes de viajar rumbo a Ciudad Juárez, el presidente anunció que inauguraría unas obras, pero no invitaría a políticos ni a autoridades del gobierno estatal porque no hay una buena relación, pues con el rechazo a cumplir con el tratado de aguas se pone en riesgo la relación con Estados Unidos.

Pasada la visita de López Obrador, Corral Jurado compartió la entrevista con medios de comunicación donde se refirió a este asunto, comparando su trabajo en la entidad con el hecho por el mandatario, al cual consideró un discurso de campaña electoral.

En el video de 9:20 minutos, Corral lamentó el hecho que cree se da por primera vez en la historia del estado, donde el presidente de la República no invita al gobernador a alguno de sus actos, porque no se trata de su persona, sino de lo que representa y a quién representa, que es al pueblo de Chihuahua, dijo.

“Es una falta de respeto al pueblo de Chihuahua, que es la investidura que yo represento y no deben mezclarse nunca las diferencias políticas, menos las ideológicas con el respeto a las autoridades, legal, democrática y legítimamente constituidas”, indicó.

Para él, añadió, López Obrador es el presidente de todos los mexicanos y el no lo puede excluir ni dejar de reconocer ese carácter.

“Entonces, lo primero que puedo decir y hacer es que sí es una falla y una omisión hacia el pueblo de Chihuahua. Es grave, insisto, no para mi, sino porque se está desandando el pacto federal, el acuerdo fundamental que explica el sistema federal que tenemos que es la colaboración, la cooperación y la interrelación entre niveles de gobierno y los Poderes de la Unión”, señaló.

Acto seguido, agregó, quienes están más ofendidos son los chihuahuenses por todo lo que ha sucedido en torno del problema del agua.

“Hemos sido descalificados, vapuleados, se han hecho insinuaciones calumniosas y lo único que hemos hecho es defendernos y decir nuestra verdad y responder con firmeza y claridad ante la desinformación y las descalificaciones”, comentó.

Posteriormente, criticó que el presidente López Obrador no esté acostumbrado a que se le responda ni que se le conteste y por lo tanto, lo que quiere hacer es una especie, dijo, de satanización de que él haya salido a defender su verdad, a hablar del problema de fondo: la preocupación de los productores por el siguiente ciclo agrícola.

Esto, añadió, lo seguirá haciendo porque un gobernante representa al pueblo, y él debe ser la voz del pueblo de Chihuahua en un conflicto como el del agua.

“Al presidente le consta que yo busqué ser intermediario, conciliar intereses y busqué a los agricultores, a las dependencias federales y nos comprometimos a ayudar. El problema es que quisieron derivarnos la responsabilidad única y exclusiva del conflicto y, de hecho, hasta se hicieron a un lado”, puntualizó.

Reiteró que si alguien está ofendido es el pueblo de Chihuahua con el asesinato de Jessica Estrella Silva, por la presencia de los militares y de la Guardia Nacional en las presas, porque en lugar de servir al público se usa para extraer el agua.

“No estamos de acuerdo con lo dicho por el presidente López Obrador y nos vamos a seguir defendiendo. Me pareció, sinceramente, el discurso, un discurso mucho más de campaña, parece que él ya decidió iniciar de nueva cuenta la campaña electoral, y decidió, de nueva cuenta, iniciarla en Juárez, como lo hizo en su primera campaña a la presidencia. Porque es más el discurso de un activista político que de un presidente de la República, ya no se diga de un estadista”, resaltó.

Pese a esto, dijo que seguirá trabajando con el gobierno federal y buscará el diálogo con el presidente para plantearle su punto de vista porque hay desinformación, al asegurar que Chihuahua no cumple con su parte del tratado de aguas con Estados Unidos y lo que es peor, consideró, tratando de responsabilizarlo de alguna tensión entre México y el país vecino.

“Digo: ¡Tampoco tenemos esa importancia! Como si yo tuviera aquí la posibilidad de abrir o cerrar las válvulas de las presas o controlar a todos los productores del estado de Chihuahua”, aseveró.

Corral calificó este momento muy complicado para Chihuahua, pero aseguró que hará un esfuerzo para buscar un mecanismo de negociación y diálogo con el presidente, sostuvo.

“Lo que él no quiso es que yo tomara la palabra y dijera las cosas que tengo que decir, él quería dar su punto de vista sin la posibilidad de que alguien lo contradijera, le respondiera, porque evidentemente es lo que iba a hacer”, resaltó.

Y mientras López Obrador estaba dando un discurso de campaña, él estaba entablando un diálogo directo con los productores de Estación Consuelo para pedirles que en una conciencia de responsabilidad y solidaridad con Chihuahua, levanten el bloqueo a las vías del tren, porque esa protesta estaba mal enfocada, mencionó.

Porque esta medida, asintió, no le afecta al gobierno federal porque, sostuvo, el gobierno no cree en la prosperidad de las empresas, sino está en la entrega de dinero en efectivo y el Tren Maya, “y todo lo demás parece no existir”, criticó.