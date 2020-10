AMLO le va a los Astros aunque hicieron trampa: “merecen una oportunidad”, dice

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por primera vez desde julio de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en un campo de beisbol para practicar su deporte favorito.

El mandatario estuvo este lunes en los campos de la Liga de Beisbol Alianza de Tranviarios, en la delegación Iztapalapa.

López Obrador grabó un video en el que se le ve conectando la pelota durante una práctica de bateo que detuvo para dar su pronóstico sobre los equipos que él estima que disputarán la Serie Mundial: los Astros de Houston, por la Liga Americana, y los Dodgers de Los Ángeles, por la Nacional.

“Voy Astros de Houston. Ya sé, no les va a gustar. Van a decir que hace dos años fueron campeones de la Serie Mundial porque hicieron trampa. Yo también estoy en contra de eso: no hay que robar señas, no hay que hacer fraude en nada, pero ya también fueron bastante castigados por la gente, por la afición y merecen una oportunidad”.

López Obrador recordó que con los Astros juega el lanzador mazatleco José Urquidy quien lo visitó en Palacio Nacional justo después de que Houston perdió la Serie Mundial 2019 ante los Nacionales de Washington.

“Le deseo que le vaya muy bien y que ahora si le den a él la pelota porque ahí hay un caballo al que siempre le daban la pelota para abrir y no tomaban en cuenta a nuestro paisano”.

El presidente dijo que tiene muchas razones por las cuales apoyar a los Dodgers de Los Ángeles, además de por los mexicanos que viven en esa ciudad.

En el roster de la novena angelina hay dos mexicanos: el zurdo culichi Julio Urías a quien el presidente calificó como “bueno, muy buen pitcher”, y el nayarita Víctor González quien debutó esta temporada en las Grandes Ligas

“Además estoy hablando del equipo que hizo historia con el mejor pelotero que ha habido en la historia de México: Fernando Valenzuela, Dodgers de Los Ángeles. Así que por la (Liga) Americana, Astros de Houston; por la (Liga) Nacional, voy Dodgers. Eso sí soy mexicano con mucho orgullo”, concluyó el presidente.