CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, exhibió en tiempo real una información falsa difundida por el periódico El Financiero, respecto a la cifra de fallecidos por Covid-19 en el país que acababan de anunciar en la conferencia de prensa vespertina.

“Miren, no resisto la tentación de decirlo, acabo de comentar lo que puede ocurrir cuando hay una prensa que no es profesional, que no busca información, que no identifica las fuentes originales de datos.

“Hay un periódico que se llama El Financiero –dijo y levantó su smartphone–, y aquí veo en Twitter, perdón lo tengo que decir en tiempo real porque lo acabo de encontrar, y pone un mensaje de Twitter hace once minutos: ¡Última hora! México rompe récord de muertes diarias registradas por covid-19, con 2 mil 789 y de casos confirmados, 28 mil 115”, señaló.

En ese sentido, en la conferencia de prensa vespertina sobre las cifras de covid-19 en el país, pidió, con ironía, a algún caritativo reportero que le avisara al editor de ese periódico que valdría la pena realizar un trabajo periodistico más profesional.

“Porque tiene una función social que cumplir y que estamos en medio de una pandemia, por lo que cada información no verificada, no documentada, no rigurosamente analizada constribuye a la desinformación.

“Es el fenómeno de la infodemia, a la que nos hemos referido muchas veces. La infodemia hace daño, intoxica, contamina, confunde, distorsiona, perjudica a la población”, comentó López-Gatell.

Este tipo de mensajes, comentó, precipitan las reacciones también de desinformación, como la que pone un tuitero de nombre Osvaldo Ríos que dice, con respecto a esa nota: “¿Y HL Gatell se sigue riendo de los muertos?”

Desde su punto de vista, estas son “ganas evidentes de distorsionar la información, generar encono, de canalizar el odio que se siente hacia ciertas políticas públicas a cierta realidad que quizá no es cómoda para la gente que ha visto sus intereses afectados por las políticas de este gobierno” que, dijo, “busca una mayor justicia social y una mayor equidad”.

Así, el subsecretario López-Gatell pidió tener un poco de conciencia y de responsabilidad social y confió en que se analizaran sus dichos y se tendrá un poco más de generosidad hacia la información presentada a la población.

(Minuto 56)