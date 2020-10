Piden a diputados “pasar” minuta que prohíbe castigo corporal a niñas y niños

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante cifras alarmantes de violencia contra niñas, niños y adolescentes, organizaciones de defensa de los derechos de la niñez, urgieron a los integrantes de la Cámara de Diputados que aprueben la minuta que prohíbe el castigo corporal y humillante en contra de ese sector, votada de forma unánime por el Senado de la República.

En espera de que en esta semana la Cámara de Diputados se analice la minuta, las organizaciones alertaron que en México 63% de los menores de 14 años sufrieron castigos corporales o tratos humillantes en sus hogares como forma de crianza, mientras que durante la pandemia se registraron 368 mil llamadas de emergencia al 911 por violencia familiar.

Tras reconocer las adiciones a la Ley General de Derechos Niñas, Niños y Adolescentes y del Código Civil Federal en favor de la infancia, como un avance para los derechos humanos de la niñez y para la “construcción de una cultura de paz”, las organizaciones alentaron a la Cámara de Diputados a no hacer modificaciones a la minuta “para consolidar la protección de los derechos de la niñez y adolescencia” y responder a las obligaciones del Estado mexicano al formar parte la Convención sobre los Derechos del Niño.

Nota relacionada: Senado prohíbe “chanclazos”, “pellizcos” y “cinturonazos” como método correctivo

Agregaron que las adiciones legales visibilizan y previenen toda forma de violencia y abren “la posibilidad de implementar otras formas de crianza y relación con las niñas, niños y adolescentes, sustentadas en el respeto y la ternura; al mismo tiempo, esto ayudará a romper con los círculos de la violencia y reconstruir el tejido social en todos los entornos en los que ellas y ellos viven, crecen y se desarrollan”.

Las organizaciones resaltaron que su posición a favor de las reformas no busca “criminalizar a madres, padres y cuidadores, por el contrario, tiene el propósito de promover formas de convivencia y de crianza sustentadas en el respeto a los derechos de niñas, niños y adolescentes, para así transitar hacia un cambio consciente dirigido al respecto a los derechos humanos, a la colaboración igualitaria, inclusiva, recíproca, no represiva, no explotadora y no discriminatoria”.

Nota relacionada: Josefina Vázquez Mota: “México, paraíso mundial de los pedófilos”

Entre las casi 200 organizaciones que firmaron el posicionamiento resaltan la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas; Ashoka México: Asociación Maas Infancia Feliz; Ayuda y Solidaridad con las Niñas de la Calle; la Red por los Derechos de la Infancia; Save de Children, Servicio Jesuita de Migrantes; Aldeas Infantiles SOS México, así como integrantes del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria y la ; la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) conformada por 86 organizaciones sociales.