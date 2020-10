Nobel de Física para investigadores de los agujeros negros del universo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El británico Roger Penrose, el alemán Reinhard Genzel y la estadunidense Andrea Ghez fueron galardonados este martes con el Premio Nobel de Física por sus investigaciones sobre “los agujeros negros” del universo, de los que nada se escapa, ni siquiera la luz.

La mitad del premio recayó en Penrose, de 89 años, por demostrar “que la formación de un agujero negro es una predicción sólida de la teoría de la relatividad general» y la otra mitad del premio se la reparten Genzel, de 68, y Ghez, de 55, por descubrir “un objeto compacto y extremadamente pesado en el centro de nuestra galaxia”, explicó el jurado, según refiere la nota de la agencia AFP.

This morning Roger Penrose found out he had been awarded this year's #NobelPrize in Physics.

Shortly afterwards he sent us this photo from his home in Oxford. Stay tuned for our phone interview with him – coming soon. pic.twitter.com/EaZxSthlaS

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2020