Michelle Obama acusa a Trump de mal manejar el covid-19 intencionalmente

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – En una videograbación, Michelle Obama acusó al presidente Donald Trump de racista y de mal manejar intencionalmente la crisis del coronavirus, por lo que pidió a los votantes no desperdiciar su voto en los comicios de noviembre próximo.

Difundido por el equipo de campaña del candidato demócrata, Joe Biden, la exprimera dama refirió que han muerto más estadunidenses por covid-19 que en las guerras de Irak, Afganistán, Vietnam y Corea juntas.

“Nuestro comandante en jefe, lamentablemente, ha estado desaparecido en combate”, afirmó.

My heart goes out to everyone touched by this virus, from those at the White House, especially the Secret Service and residence staff whose service ought never be taken for granted, to all those names and stories most of us will unfortunately never know. https://t.co/dtEUrcjPAy

— Michelle Obama (@MichelleObama) October 6, 2020