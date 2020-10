Monreal busca que consulta a expresidentes sea el mismo día de elecciones de 2021

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, elabora una iniciativa para que la consulta popular que fue anunciada como juicio a expresidentes y luego fue modificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se realice el mismo día de las elecciones de 2021, el 6 de junio de ese año.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el legislador morenista explicó que en 2019 el Congreso modificó el artículo 35 constitucional para que las consultas populares se lleven a cabo el primer domingo de agosto; sin embargo, cuestionado sobre los costos de la consulta, dijo que analiza una modificación a la Constitución para que se realice durante la jornada electoral.

“Para que sea el mismo día de la elección y para que no haya un gasto mayor, es necesario modificar el transitorio de la Constitución y para ubicar el día de la consulta el mismo día de la elección”, dijo Monreal.

“Yo he elaborado una iniciativa, desde el sábado, domingo, he estado leyéndola, he estado viendo jurisprudencia de la Corte, he estado leyendo criterios y ya tengo prácticamente concluida la iniciativa”, añadió.

Monreal reconoció que para realizar dicha reforma requiere de mayoría calificada en el Senado, es decir las dos terceras partes de los presentes.

“Si hay voluntad política, pudiéramos hacerlo, pero si no la hay, pues vamos a tener que dejarlo en agosto como establece el transitorio constitucional”, comentó.

El pasado 30 de septiembre, Monreal planteó una iniciativa de reforma al artículo 35 para que las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o regional se realicen una vez cada año, quitando la fecha que se establece actualmente: el primer domingo de agosto siguiente a la solicitud de consulta.

La semana pasada, la SCJN declaró la constitucionalidad de la propuesta de consulta popular del presidente Andrés Manuel López Obrador para investigar a expresidentes, pero cambió totalmente la pregunta de la consulta.

El presidente propuso que se preguntara si la ciudadanía estaba o no de acuerdo en que las autoridades competentes investiguen y sancionen la presunta comisión de delitos de cinco expresidentes: Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, las y los ministros de la Corte validaron la materia de la consulta, pero modificaron la pregunta para que cumpliera con la constitución. En ella, ya no se menciona los nombres de los expresidentes, ni la investigación y sanción de delitos, sino que preguntan a los ciudadanos si están de acuerdo o no en que se lleven acciones pertinentes para emprender un “proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos para garantizar la justicia y los derechos de las probables víctimas.