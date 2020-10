La CDMX se ajusta a nueva metodología y agrega 1,386 muertes por covid-19

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El gobierno de la Ciudad de México “se ajustó” a la misma metodología para contabilizar las defunciones por Covid-19 que presentó ayer el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López -Gatell, informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y negó que en la capital haya un rebrote del virus, pues está “estable” la hospitalización.

En la conferencia de ayer sobre covid-19, se informó que a las estadísticas diarias se van a integrar los “casos confirmados por asociación epidemiológica”, es decir, las personas que cumplan con la definición operacional de “caso sospechoso de una enfermedad respiratoria viral”, sin muestra de laboratorio y que hayan tenido contacto en los 14 días antes al inicio de síntomas con una persona positiva o que haya muerto por el virus confirmado.

En el reporte nocturno de este lunes, la CDMX registró mil 386 defunciones, mientras que el domingo 4 fueron 25, el sábado 3 fueron 28 y el viernes 2 llegaron a 60.

Cuestionada este martes al respecto, Sheinbaum Pardo explicó que su gobierno se ajustó a la misma metodología que el gobierno federal.

“Buscamos que no haya diferencia entre la información que nosotros damos y la que da el gobierno de México, en todo caso damos información adicional. Pero sí es muy importante que tenga continuidad la información porque si no tiene este rompimiento”.

Y recordó que su gobierno da seguimiento diario a “muchos indicadores” para saber si se empieza a dar un rebrote y poder tomar decisiones. Por ejemplo, explicó que este martes creció la hospitalización en la Zona Metropolitana del Valle de México en 60 camas: 30 en la CDMX y 30 en municipios mexiquenses. No obstante, en los últimos siete días bajaron los ingresos hospitalarios.

“Eso quiere decir que no hubo tantas altas en los últimos días como hubo en días anteriores, que responde a cierta dinámica de la pandemia; no tiene que ver particularmente con qué pasó algo durante esta semana”.

Sheinbaum agregó: “claro que nos pone en alerta que haya 60 más camas ocupadas, pero al mismo tiempo, al ver que está disminuyendo los ingresos esperamos que en los próximos días puedan disminuir las camas”.

Añadió que en días pasados bajó el número de pruebas diarias por un ajuste hecho en las 158 colonias de atención prioritaria, pero se trabaja para volver a las 5 mil 500 que se hacían antes del 15 de septiembre.

Por último, ante la pregunta de si se puede hablar de un rebrote en la CDMX, contestó: “No, está estable la hospitalización. Tuvimos una disminución muy importante de alrededor de 300 camas ocupadas, 300, 350, entre el 15 de septiembre y el día de hoy. Y en los últimos días hemos tenido de nuevo una estabilización.

Entonces no vemos señales de algún brote, eso no quiere decir que no pueda llegar a ocurrir, pero tenemos que seguirnos cuidando, porque de todas maneras en la Ciudad de México tenemos todavía alrededor de 2 mil 500 personas hospitalizadas”.