Salinas y Fox ya no pueden ser juzgados: Santiago Nieto

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, dijo que no se podría enjuiciar a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari ni a Vicente Fox, debido a que los posibles delitos ya prescribieron, y sugiere, en todo caso, crear una “comisión de la verdad”.

Nieto se refirió al tema durante un foro virtual convocado por el investigador del Colegio de México, Sergio Aguayo Quezada.

Al responder a la pregunta sobre los archivos de HSBC dados a conocer recientemente, Nieto aclaró que fueron actos realizados en 2007 y ya fueron juzgados.

En ese momento aprovechó para hablar el tema del enjuiciamiento a los exmandatarios, propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Cuando se plantea el tema de los expresidentes, yo lo que digo es que se podría investigar a (Felipe) Calderón y (Enrique) Peña Nieto, porque los delitos no han prescrito, pero no así a Vicente Fox y Carlos Salinas de Gortari.”

Luego sugirió una salida necesaria para que la ciudadanía se entere del alcance de las acciones de los expresidentes y a quienes, desde su punto de vista, ya no se les podría juzgar.

“Qué es lo que creo que se tiene que hacer, si en esta parte que ya no puede haber una acción jurídica en contra de estos personajes, por lo menos sí tener una investigación que permita, déjeme plantearlo así, una comisión de la verdad respecto a los alcances de la corrupción en el país”.

Una comisión de la verdad, añadió, para que “la ciudadanía mexicana sepa los alcances a los que llegaron todos los expresidentes que antecedieron al presidente López Obrador. Me parece una buena salida en razón de que el sistema jurídico establece esta conclusión de las responsabilidades penales y administrativas.”

Después del planteamiento y la consideración, regresó al tema del banco HSBC y dijo que tales actos ya fueron sancionados o ya prescribieron. “¿Me gusta? No, no me gusta, pero también aplicar retroactivamente la ley rompe el esquema normativo y debemos ajustarnos al marco.