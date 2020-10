López-Gatell exhibe a periódicos “confundidos” con las cifras

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, confió en que los periódicos que publicaron información equivocada sobre la cifra de fallecidos por covid-19 entre el 4 y el 5 de octubre, rectifiquen en el mismo espacio en sus ediciones del miércoles 7 de octubre.

“Nos queda claro que algunos medios de comunicación se quedaron un poco confundidos, en particular, con la idea de que los números nuevos que agregamos ayer podrían ser el resultado de eventos ocurridos entre el domingo 4 de octubre y el lunes 5 de octubre”, afirmó.

En la conferencia de prensa vespertina para hablar sobre la pandemia de covid-19 en México, dejó entrever que si esto no sucede, el gobierno tiene la posibilidad de demandar el derecho de réplica para publicar cualquier aclaración de información en el mismo espacio en el que se publicó originalmente.

“Hoy tenemos la oportunidad, de hecho está normado, que cuando un medio dice algo que no corresponde con lo que se plantea por la fuente original existe el derecho de réplica ¿no es cierto? Y generalmente el estándar, no solamente legal sino ético, es que los medios de información deben disponer en exactamente en el mismo lugar y con la misma importancia la corrección, la enmienda, la aclaración a que tiene derecho cualquier persona o en este caso el sujeto colectivo que es el gobierno que es la aclaración”, señaló López-Gatell.

No obstante, comentó su deseo de suponer que actuando responsablemente estos medios de comunicación que hoy publicaron en primeras planas esta información equivocada, porque no verificaron la fuente directa que fue esta conferencia de prensa, el miércoles pondrán la aclaración correspondiente y para que tengan el material necesario, dijo, lo explicarían con mayor detalle.

Desde su punto de vista, estos medios de comunicación se quedaron un poco confundidos con la idea de que los números nuevos que agregaron el lunes a las cifras de defunciones por covid-19, podrían ser el resultado de eventos ocurridos entre el domingo 4 de octubre y el lunes 5 de octubre.

“Explicamos ya, ayer mismo en esta conferencia de prensa, al presentar la información que no trata de eso, concretamente porque esto es motivo de varias primeras planas de hoy en periódicos de circulación nacional, se habla de que entre el domingo 4 de octubre y el lunes 5 de octubre ocurrieron 2 mil 789 defunciones por Covid-19. Esto es directamente un error”, insistió.

No obstante, López-Gatell pidió no asumir mala voluntad o que se trata de una mentira deliberada.

“Simplemente pensemos que es un error o que quizá el oficio periodístico de éstos diversos medios que hoy sacan en primeras planas esta idea quedó incompleto y que existe la oportunidad de que identifiquen que les faltó información y acudir a la fuente primaria de información con el propósito de informar al pueblo de México sobre el acontecer de la epidemia de Covid-19”, agregó.

En ese sentido, López-Gatell hizo una respetuosa invitación a los medios de comunicación de México, en particular a los medios electrónicos, televisión, radio y también a los periódicos de circulación nacional, a que colaboren con el pueblo de México dando información verificada.

“Quizá –indicó– a veces, resulta más atractivo o a lo mejor lo necesitan, el aumentar las ventas y las ventas posiblemente se incrementan cuando se ponen titulares, encabezados o noticias que pudieran parecer un poco más llamativas, por llamarlo de alguna manera. Quizá ahorita podrían prescindir de algunas de las ganancias que esperan tener”, al presentar así la información.

Y con diapositivas, mostró tres ejemplos: La primera fue del periódico Reforma. Seleccionó reforma poner en primera plana: “Cambian método; ¡hay más muertes! Y un cintillo que dice: ‘reportan en un día 2 mil 789 decesos, nuevos y acumulados’”.

“Ayer estuvo aquí la colega de Reforma, la nota la firma ella, nos queda claro que ella no es responsable de lo que se publica. Es una compañera que valoramos mucho, sabemos que hace un trabajo muy profesional, pero que al final sus editores quienes deciden tanto los titulares como lo que se publica. Justo ayer comentábamos esta noticia y Reforma nos hizo esta pregunta, por lo visto los editores de Reforma lo entendieron de otra manera”, destacó.

La otra era de El Universal, con el encabezado: “Gatell ajusta las cifras y reporta otras 2 mil 789 muertes” y es, apuntó, la misma idea, trata de conferir la misma información equivocada que se explicó desde el lunes.

Y la última, que también es muy llamativa, dijo: “Día Negro. 2 mil 789 muertes en 24 horas”, publicó el Heraldo de México.

“Ayer también explicamos que no son en 24 horas. Insisto, asumimos que no hay mala voluntad, que no hay otra intención, pero que hay una confusión e invitamos a los medios de comunicación, a quienes deciden los encabezados, las notas, la orientación editorial de estos medios a contribuir al bien público, usando de manera responsable lo que es un derecho maravilloso que tiene México, que es el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información. Ojalá que lo podamos usar para el beneficio del pueblo de México”, pidió el subsecretario.

(Minuto 45:50)

Contagio por vía aérea

En otro tema, respecto al estudio de la revista Science, sobre el contagio del virus SARS-CoV2 por la vía aérea, López-Gatell reiteró que se trata de una hipótesis a la cual le falta evidencia científica y por lo tanto no es concluyente.

La hipótesis a tomar en cuenta es que las partículas suspendidas, los aerosoles, partículas líquidas suspendidas, de pequeño tamaño, menores a cinco micras, una micra es la milésima parte de un milímetro, podría ser un vehículo eficiente para transmitir el virus SARS-CoV2, señaló.

“En aquella ocasión, ese documento se lo mandaron a la Organización Mundial de la Salud y le pidieron que lo revisara para considerar modificar sus recomendaciones. La OMS en su momento lo revisó y varios grupos de personas expertas y consideraron que aunque era una hipótesis muy razonable, falta evidencia científica, experimental directa, que permita reconstruir de manera directa este planteamiento teórico”, aclaró.

López-Gatell destacó que la carta que publicaron en la revista Science no es más completa, es más breve, no aportan los elementos de reconstrucción teórica, aunque hay referencias bibliográficas y estos científicos y científicas insisten en el mismo planeamiento.

“Seguimos pensando lo mismo y es lo mismo que expresó la OMS, no hay duda que se trata de personas científicas muy competentes, muy conocedoras de varios aspectos, desde la biología de partículas, física de partículas, enfermedades infecciosas, virología, etcétera y consideramos que es una recomendación importante de tomar en cuenta, pero se necesita seguir construyendo evidencia científica”, añadió López-Gatell.

Sobre las medidas de prevención para evitar contagios de SARS-CoV2 habló José Luis Alomía, que además de Director General de Epidemiología, es líder del proyecto de creación del Centro Nacional de Emergencias en Salud y es el representante de la Secretaría de Salud en el Comité Nacional de Emergencias.

Recordó que tres horas antes había asistido a una reunión de seguimiento y preparación para la atención del evento que esta próximo a ocurrir en Cancún, Quintana Roo, como localidad o ciudad representante de ese estado, pero realmente el fenómeno hidrometeorológico va a afectar a todo el noreste, no solamente de Quintana Roo, sino también de Yucatán, para realizar todos los preparativos para cubrir con actividades preventivas durante el paso del fenómeno y sobre todo en la fase de recuperación, es decir, cuando el fenómeno haya dejado las costas mexicanas.

Se identifican unidades móviles, se identifican y preparan a las brigadas, no solamente epidemiológicas, sino también de atención médica que en su momento hacen la revisión de las diferentes comunidades, recordando que esto no es solo la actividad de una única dependencia, añadió.

Un punto importante que se ha estado preparando durante todo el día es precisamente los refugios que se vayan a activar para que personas que necesiten protegerse porque sus condiciones de vivienda no se lo permitan al interior de sus domicilios cuenten con todas las medidas de sana distancia, es decir, lo que no se quiere es que producto de refugiarse del huracán luego tengamos entonces contagios de covid-19.

“Se están realizando todas las adecuaciones para colocar las camas, las literas, los lugares donde van a colocar a las personas, sean individuales o familiar y que pudieran tener la suficiente distancia, lógicamente esto llega a tener que activar más refugios en la parte preparativa para poder contar con más capacidad prevista. Es una coordinación que se hace con el estado y los municipios porque ellos son los que conocen directamente cuáles son sus áreas de riesgo y cuál es la expectativa de la cantidad de personas, de población, que en algún momento requerirá refugiarse”, resaltó.