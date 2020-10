“Pasión” de opositores con fideicomisos responde a “intereses creados”: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La “pasión” con la que las bancadas de oposición defendieron la permanencia de los fideicomisos en la Cámara de Diputados, llamó la atención del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su perspectiva, ese apasionamiento solo ocurre cuando hay una gran injusticia o cuando se están afectando intereses creados. Y, en este caso, dijo, se trata de esquemas que se manejaban sin transparencia, de manera discrecional, sobre los que “no se sabe cómo ejercían el presupuesto y donde si se sabe, hay antecedentes de corrupción”.

La posición del presidente, expuesta una vez más en su conferencia de prensa matutina, es que en el caso no hay injusticia y garantizando la entrega de apoyos económicos a los distintos gremios que los recibían a través de fideicomisos.

Nota relacionada: Los 109 fideicomisos y fondos que se eliminaron en San Lázaro

Ayer, la Cámara de Diputados registró una intensa sesión para aprobar la extinción de los fideicomisos, una figura jurídica que otorga personalidad, autonomía y patrimonio propios a entidades que, dependientes de instancias gubernamentales, gozaban de discrecionalidad en su operación, lo que ha generado observaciones por corrupción, así como el señalamiento del presidente, por conservación de recursos en subejercicio y salarios que se pagan a personas sin trabajar, coloquialmente llamados “aviadores”.

Hoy, ya con la aprobación en general de su propuesta de extinción, aprovechó para lanzarse sobre sus opositores:

“No son representantes del pueblo. Ofrezco disculpas (por las molestias), son representantes de grupos de intereses creados. Ya no es así. Tenemos que representar al pueblo, el gobierno es del pueblo, no es de las farmacéuticas, los intelectuales orgánicos, no es de los científicos, que sólo buscan provecho personal. el gobierno es de todos. Desde luego, tampoco el gobierno es para los medios de información”.

La reiteración fue sobre la entrega de apoyos a quienes los están recibiendo en los gremios artísticos, científico, académico y deportivo, anticipando transparencia en el manejo, rapidez en el nuevo ordenamiento administrativo con lo que, aseguró, se podrá ahorrar.

Anuncia el “Quién es quién” de los fideicomisos

Implícitamente no hay un diagnóstico para que se haya operado el cambio. Pues esta mañana también anunció que este se realizará con ocho funcionarios de la administración que estará a cargo de integrar un “Quién es Quién” en los fideicomisos, que evaluarán su funcionamiento.

Hoy mismo, el presidente sostendrá una reunión con ese equipo cuyos integrantes no están directamente vinculados con el manejo de programas y recursos, para que “actúen con rectitud y de manera imparcial, que se actúe con justicia”. Posteriormente, los resultados serán informados.

También puedes leer: Oposición revienta discusión sobre fideicomisos con toma de tribuna en San Lázaro

Dicho equipo, adelantó, está integrado por el director de Canal 11, Antonio Álvarez Lima, que revisará los fideicomisos del sector educativo, cultural y deportivo; la titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, María Elena Álvarez-Buylla, los relativos a la ciencia; Javier May, lo concerniente al sector social; Rodolfo González, el titular de Radio, Televisión y Cinematografía de la secretaría de Gobernación, revisará gobierno, relaciones exteriores y seguridad, en tanto, Carlos Torres, los casos relacionados con el gabinete económico.

La polémica adicional se ha centrado en la extinción de un fondo de Salud que el presidente López Obrador explicó hoy como su interés en que no existan dos estructuras paralelas, de manera que se concentren y sea más eficaz el manejo presupuestal en el gobierno federal.