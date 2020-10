“Enola Holmes”: Una bonita aventura adolescente

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La película dirigida por Harry Bradbeer es un viaje divertido dirigido a un público adolescente que explora las capacidades y potencias de una joven de 16 años, Enola, hermana menor de nada más y nada menos que el famoso detective Sherlock Holmes.

Enola Holmes está basada en la serie de novelas de Nancy Springer, Los misterios de Enola Holmes; en específico, la película toma como referencia la novela The Case of The Missing Marquees. En esta historia Enola deberá luchar por tomar las riendas de su destino, al tiempo que resolver un complot para asesinar a un joven marqués.

El personaje de Enola (Millie Bobby Brown) es quien nos cuenta su historia: Creció con su madre (Helena Bonham Carter), quien le dio una educación integral con todo y clases de jiu-jitsu, en un ambiente opuesto al régimen victoriano de la época, sumamente opresor sobre todo con el género femenino.

Enola tiene dos hermanos mayores, Mycroft (Sam Claflin) y Sherlock (Henry Cavill), quienes se fueron de casa en cuanto puedieron hacerlo. El padre murió cuando ella era pequeña.

Un buen día, la madre de Enola desaparece, lo que provoca el regreso de Mycroft y Sherlock. Sin duda es un gran misterio, pero mientras sean peras o manzanas, Mycroft decide que Enola, a quien ve como una niña un tanto salvaje, deberá ir a un internado para señoritas donde aprenderá cómo encajar en sociedad.

Enola escapa de su casa, no sin antes descubrir que su madre le dejó dinero y algunas pistas sobre su posible paradero. Sobra decir que el intelecto y capacidad deductiva de Enola es equiparable al de su hermano Sherlock, quien por cierto se nos presenta como una figura más afable que en los libros de Connan Doyle.

Enola se encontrará con el joven marqués Twekesbury (Louis Partridge), quien también está escapando del yugo familiar, sólo que hay una diferencia: un sujeto misterioso lo está siguiendo y no parece tener buenas intenciones. Claramente corre peligro. Así pues, Enola deberá ayudar a su nuevo amigo mientras esquiva a su hermano Mycroft.

Enola Holmes funciona como una buena cinta de entretenimiento adolescente, con un personaje carismático, independiente, talentoso, rudo pero de buen corazón, y con un discurso feminista por delante, que seguramente inspirará a varios jóvenes, especialmente mujeres.

Si algo podemos reprocharle a la cinta es que tiene problemas de verosimilitud por la manera en que la joven de 16 años, quien tiene mucha inteligencia y cultura, pero ninguna experiencia en el mundo real, sortea todas las dificultades, pero al final el personaje cae tan bien que uno está dispuesto a conceder.

Por otro lado, el discurso de empoderamiento y su contraparte se encuentran presentes todo el tiempo, no entretejidos en la historia sino como un discurso en boca de alguno de los personajes, y al final resulta excesivo.

Enola Holmes podría convertirse en una saga de aventuras cinematográficas importante pero sí deberán trabajar más por un mejor guión para la segunda entrega.