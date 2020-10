Simpatizantes de AMLO convocan a “La marcha del millón” para hacer frente al Frena

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Para confrontar al Frente Nacional Anti-AMLO (Frena), grupo que exige la renuncia del presidente Andrés Manuel López Obrador, simpatizantes del mandatario convocaron a “La Marcha del Millón” para mostrarle su respaldo.

La cita es el sábado 24 de octubre a las 13:00 horas en el Ángel de la Independencia hacia el Zócalo de la Ciudad de México.

La convocatoria ya hizo eco en las redes sociales con el hashtag #LaMarchaDelMillon.

También hubo quien dijo que no asistiría, pero no por falta de ganas, sino por la emergencia sanitaria.

Yo no participaré en la MARCHA DEL MILLÓN del 24 de octubre por las siguientes razones:

1. La emergencia COVID no ha pasado

2. 1 millón NO es una meta realista

3. No hay causa de peso para marchar

4. AMLO no lo pide, ni apoya

Si lo haces, no lleves niños ni personas mayores.

— Laura Ulloa ❤️🇲🇽 CANCÚN (@LauraUlloa_CUN) October 5, 2020