Organizaciones sociales amplían bloqueos a la capital de Oaxaca

OAXACA, Oax (apro).- La Asamblea de los Pueblos en Defensa del Territorio sitió la capital del estado y algunas regiones de Oaxaca con 15 bloqueos carreteros para demandar la interlocución del gobernador Alejandro Murat Hinojosa y resolver demandas de materia de justicia, derechos humanos y proyectos sociales.

Por tercer día consecutivo, alrededor de 10 organizaciones mantuvieron los bloqueos carreteros que han servido para el cobro de peaje en algunos casos y en otros para el saqueo de vehículos de empresas refresqueras.

Ante la inacción gubernamental para atender sus demandas, los bloqueos se extendieron a la capital del estado, donde los inconformes con palos y machetes amagaron a conductores al tiempo que generaron un caos vial.

En una entrevista en el noticiero de Grupo Fórmula-Oaxaca, Murat Hinojosa les envió un mensaje:

“Hoy no hay dinero, lo dejo en claro. Lamentablemente la economía está muy deteriorada. A nivel nacional no hay ingresos y eso afecta. No porque marchen y bloqueen va a haber más recursos”.

También hizo hincapié que “también hay organizaciones sociales no que no son organizaciones sociales (…) un ejemplo claro: el dirigente de la 14 de Junio (conocido como “Don Panchito”) tiene una orden de aprehensión. Se da seguimiento y cuando se encuentre, se detendrá”.

Cabe mencionar que en noviembre de 2017, la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) detuvo al líder de la organización Frente Popular 14 de Junio y secretario general de la Confederación Nacional de la Productividad (CNP), Javier Francisco Martínez, apodado “El Zanate”, por el delito de tentativa de homicidio calificado en agravio de Christhian Omar P.C., atentado ocurrido en diciembre de 2016.

Mientras que su padre, Francisco Martínez Sánchez, “Pancho mugres”, se encuentra prófugo de la justicia. Por él se llegó a ofrecer una recompensa de millón de pesos por su captura.

Antes, el pasado 3 de julio, habitantes de agencia municipal Vicente Guerrero y 33 colonias se organizaron para incendiar 50 casas y 10 vehículos de los integrantes de la organización Frente Popular 14 de Junio, quienes fueron expulsados. A ese hecho sobrevinieron barricadas, bloqueos carreteros, sobrevuelos e intervención del Ejército Mexicano.

La violencia se desbordó porque la organización priista 14 de Junio cometió presuntamente una serie de delitos, entre ellos el cobro por derecho de piso, secuestros, violaciones, asesinatos, extorsiones.

Los integrantes de la Asamblea de Pueblos en Defensa del Territorio, la Educación Pública Gratuita y los Derechos Humanos, han sido acusadas de lucrar con la pobreza para obtener recursos públicos de los que no rinden cuentas, cobrar un diezmo a sus agremiados y recurrir a hechos vandálicos para obtener prebendas.

Ante la nula interlocución del gobierno, el pasado lunes 5 de octubre iniciaron con bloqueos carreteros en el crucero del aeropuerto, autopista Oaxaca-México, en inmediaciones de Nochixtlán, en el Paraje la Cañada en San Simón Almolonga, Miahuatlán, Niltepec.

Y este miércoles se extendieron a la capital del estado al bloquear Símbolos Patrios con Periférico; avenida Eduardo Mata con Fiallo; Pino Suárez y Constitución, Avenida Juárez, Eduardo Mata y Melchor Ocampo, Periférico con Miguel Cabrera; Riberas del Atoyac con Periférico, Puente IV Centenario, Crucero del estadio de Beisbol y Plaza Bonn entrada a la colonia América.

En bloqueo carretero exigen a comunicadores dejar de gravar y los amenazan,esto sobre la federal 200 paraje el retén en Santiago Pinotepa Nacional Oaxaca pic.twitter.com/XIJqRLxkRP — Red de prensa libre México (@crir70cristi) October 7, 2020

De igual forma, mantienen los bloqueos en la supercarretera en su tramo de Nochixtlán, así como la carretera federal 200 en su tramo Pinotepa-Acapulco, en el crucero de la entrada a San Pedro Pochutla, en la carretera transístmica en el tramo Juchitán-Tehuantepec en el kilómetro 260 y en la caseta de peaje denominado “Caracol”, en los límites de Oaxaca-Veracruz.

“Juegan con la estabilidad del estado”

En respuesta, Comuna Oaxaca denunció que “distintos funcionarios del gobierno de Oaxaca juegan peligrosamente con la estabilidad del estado, comprometen obras y proyectos y no cumplen. Otros mas no respetan los acuerdos tomados con el propio gobernador. Los asesinatos y la violencia no cesan”.

En un mensaje a través de su cuenta de Twitter resaltó: “Desconocimiento de la realidad oaxaqueña, frivolidad, irresponsabilidad y demagogia son un cóctel altamente explosivo. Nos sumamos a las voces que exigen cumplimiento a las demandas sociales justas y castigo a los autores materiales e intelectuales de los asesinatos políticos”.

Finalmente, hicieron un llamado al gobernador Alejandro Murat “para que cumpla con los compromisos contraídos con pueblos, comunidades y organizaciones y revise que funcionarios le apuestan a desestabilizar”.