Comité decide que segundo debate presidencial de EU sea virtual; Trump lo rechaza

Washington (apro) – Debido al contagio de covid-19 por parte del presidente Donald Trump, el segundo debate presidencial de este 15 de octubre ante su contrincante demócrata, Joe Biden, se llevará a cabo de manera virtual, anunció el Comité de Debates Presidenciales.

En reacción al anuncio de la celebración del segundo debate de manera virtual, el presidente Trump declaró que el no participará; “no voy a hacer un debate virtual, no voy a perder mi tiempo en un debate virtual”, declaró el mandatario en entrevista con el programa Business New de la cadena de televisión Fox.

Los organizadores del evento político anunciaron que tanto Trump como Biden, aparecerán desde lugares remotos para responder a las preguntas de la gente que participara físicamente, pero guardando la sana distancia y con cubrebocas en la ciudad de Miami, Florida.

“Se llevará a cabo de manera virtual para proteger la salud y seguridad de todas las personas involucradas”, indicó este jueves por la mañana el Comité de Debates Presidenciales por medio de un comunicado de prensa y horas después de concluido el debate vicepresidencial.

Desde el pasado 29 de septiembre cuando se celebró el primer debate presidencial entre Biden y Trump, que fue caótico por la indisciplina del presidente quien no respetó las reglas del evento, se había puesto en duda la realización del segundo debate.

El viernes de la semana pasada cuando por medio de su cuenta personal de Twitter, Trump anunciara que él y su esposa Melania habían dado positivo a la prueba de covid-19, se incrementó la posibilidad de que el segundo debate no ocurriera.

El Comité de Debates Presidenciales luego del desastre del primer encuentro adelantó que se cambiaría el formato y las reglas del segundo debate y las campañas de Trump y Biden aceptaron las modificaciones propuestas pero la situación de salud de Trump era la interrogante.

Tras poco más de 72 horas de hospitalización y una rauda recuperación, el presidente Trump fue dado de alta el lunes pasado por la tarde y también por medio de su cuenta en Twitter se declaró listo y preparado para participar en el segundo debate.

En el calendario previo a las elecciones presidenciales del próximo martes 3 de noviembre está programado otro debate presidencial, el tercero, que se celebraría el 22 de octubre del cual por ahora no se tiene confirmado nada porque se está pendiente del desarrollo del segundo.