El Nobel de Literatura 2020 para la poetisa estadunidense Louise Glück

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).- Considerado por la crítica como una reivindicación a la poesía, tras el galardón que se ha entregado en los últimos 25 años a novelistas, ensayistas, e incluso un músico, el Nobel de Literatura 2020 fue otorgado a la estadunidense Louise Glück.

Y se le entrega por su “inconfundible voz poética, que, con una belleza austera, torna la existencia individual universal”, apuntó el jurado del premio Nobel de este año que, debido a la pandemia por coronavirus, será entregado a los ganadores en sus respectivos países, probablemente con la ayuda de sus embajadas o universidades de los premiados.

