AMLO en El Colmex: ahondar en estudios sobre la corrupción y moralizar al país

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con el presidente Andrés Manuel López Obrador como invitado de honor, El Colegio de México (El Colmex) realizó un acto conmemorativo por sus 80 años de fundación, en el cual el ejecutivo federal le recomendó “darle más atención a los estudios sobre la corrupción”, y tras recodar la Cartilla Moral de Alfonso Reyes, apuntó que es momento de moralizar al país.

La ceremonia, que se efectuó de manera cerrada al público dentro de sus instalaciones, ubicadas en la colonia Fuentes del Pedregal, y transmitida de manera virtual, contó en la mesa de honor, además del ejecutivo federal, con dos expresidentes de El Colmex, Andrés Lira y Javier Garciadiego, así como su actual titular Silvia Giorguli. Cabe mencionar que salvo López Obrador todos usaron cubrebocas.

Entre el pequeño grupo que asistió a la ceremonia, se encontraron Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores (egresado de El Colmex); Esteban Moctezuma Barragán, titular de la Secretaría de Educación Pública; Graciela Márquez (secretaria de Economía); Enrique Graue, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México; y Paco Ignacio Taibo II, encargado del despacho del Fondo de Cultura Económica, entre otros.

En su turno, tanto Lira como Garciadiego coincidieron en la importancia histórica, social, política, cultural, científica, económica y de investigación en la que El Colegio ha aportado a la nación a lo largo de estos ochenta años, recordado el respaldo del presidente Lázaro Cárdenas en sus inicios, su antecedente como Casa de España en México, y la labor de sus primeros directivos, Alfonso Reyes y Daniel Cosío Villegas.

Después, Giorguli realizó un repaso contemporáneo sobre El Colmex a través de cinco puntos en los que destacó su compromiso con las humanidades y la sociedad mexicana a través de la formación de profesionistas, la investigación y la publicación de cuatro mil volúmenes (entre los que destacan La Historia Mínima de México, el Diccionario de Español Mexicano, y un gran número de Libros de Texto Gratuitos), más sus nueve revistas científicas y un acervo histórico que están a punto de abrir al público, en estos tiempos de contingencia y bajo la idea de impulsar el conocimiento.

“Necesitamos moralizar al país”

Para cerrar el acto, el presidente mexicano divagó al querer hacer un repaso histórico sobre El Colmex, para después recordar que algunos de los egresados de El Colegio forman médula espinal en el gobierno de la 4T:

“Tengo la fortuna de contar con muchos egresados de El Colegio de México, sobre todo en puestos claves, como Marcelo Ebrard, Graciela Márquez, el Secretario de Hacienda, el Secretario de Educación, Esteban Moctezuma que dio clases; los egresados de la UNAM y El Colmex comparten preferencia en el gobierno que encabezo. Tengo amigos y profesionales de El Colegio… es admirable lo que ha hecho como historiador, investigador y editorialista Lorenzo Meyer, un activo de El Colmex y el país.”

Además, sugirió que El Colmex debiera ahondar en estudios sobre la corrupción, un tema que considero pendiente en la agenda nacional:

“Yo diría que sería conveniente, en esta nueva etapa de El Colegio de México, y es una recomendación respetuosa, darle más atención a los estudios sobre la corrupción en México, es una asignatura pendiente, no solo de El Colmex, en general se omitió, don Daniel Cossío Villegas lo subrayaba, desde ese extraordinario ensayo La crisis de México de 1947, hablaba entones que lo que había ‘tronchado’ a la Revolución Mexicana había sido la corrupción, hablaba desde entonces de esta tremenda enfermedad que tanto daño ha causado al país. He sostenido que es el principal problema de México y no se estudió lo suficiente”.

Y tras mencionar a un fundador de El Colegio, Francisco José Mújica, y la “Cartilla Moral” de Alfonso Reyes, sugirió que “es tiempo de moralizar al país”.

“Un fundador de El Colegio, el general Mújica, hombre íntegro, revolucionario ejemplar, en su informe como gobernador de Michoacán, en el que da cuenta de las obras que hizo a pesar de haber encontrado la banca pública rota, fue por la simple moralidad. ‘Moralíceme señor general’ le escribe a Salvador Alvarado (entonces gobernador de Yucatán) en una carta, y le explicaba Mújica lo que veía, cómo se desviaba el rumbo de la revolución…

“Creo es tiempo de la moralización de México, necesitamos moralizar al país, a veces no gusta la palabra porque les parece mística la expresión de purificar la vida pública del país, pero es lo que se necesita y debemos hacer y en ello ayudar todos.

“No olvidemos también que Alfonso Reyes escribió la Cartilla Moral y no tiene ningún enfoque religioso, tiene que ver con valores universales que se aplican de manera previa al cristianismo, ‘el amor a la familia, la naturaleza’-dice Alfonso Reyes, eso está planteado, la defensa del medio ambiente, el amor al prójimo, la patria…”, dijo.

El acto duró una hora y veinte minutos en total.