Margarita Zavala arremete contra AMLO por ligar a México Libre con Genaro García Luna

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Margarita Zavala arremetió contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por haber relacionado a México Libre con Genaro García Luna, sujeto a proceso en Estados Unidos por presuntos hechos delictivos.

La esposa del expresidente Felipe Calderón expresó su postura en Twitter y en una entrevista con el conductor de MVS Noticias, Luis Cárdenas, sobre la próxima decisión que tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de ratificar o rechazar la negativa del INE a su registro como partido político.

En ese contexto, Zavala negó donativos de Genaro García Luna a México Libre.

Nuestros donadores están debidamente identificados. GGL no es de México Libre, ni tuvo participación alguna (ni directa ni indirectamente) Es una pena que el Presidente de la República acuse y ataque de esa manera y con mentiras. Es una irresponsabilidad que ofende y agravia — Margarita Zavala (@Mzavalagc) October 8, 2020

En la conferencia de prensa mañanera, al ser cuestionado sobre la declaración de inocencia hecha por García Luna a los cinco delitos que le imputan en Estados Unidos, López Obrador se refirió a un reciente libro escrito por el periodista Francisco Cruz.

“Va a salir más información. Ayer, sí, un escritor, Francisco Cruz, periodista, ¿de qué periódico? El es periodista. Yo no sé en qué periódico escribe pero sí salió este libro nuevo y se hacen señalamientos de que incluso García Luna tuvo que ver con el partido nuevo que están registrando Calderón, México Libre”, detalló López Obrador.

“¡Es increíble! ¡Qué desplante! ¡Que manera de acusar desde el poder! De señalar con algo que leyó, que le dijeron. Es una enorme irresponsabilidad tener así unas mañaneras, expresarse así, acusar de esa manera porque al final lo convierte en una verdad desde el poder y es una mentira desde el poder”, reclamó Margarita Zavala en la entrevista.

Siguió: “¡Todos los días miente! Todos los días hace esas cosas contra mi persona, contra alguien de mi familia o contra cualquier mexicano, porque no hemos sido los únicos señalados. De verdad, es un desplante desde el poder, una enorme irresponsabilidad y por supuesto que me siento agraviada porque soy una ciudadana de quien él también es presidente porque él gobierna para todos y no puede estar acusando así. Es increíble que todos los días veamos en las mañaneras un autoritarismo expresado desde el poder de esa manera”, señaló.

Zavala comentó que lleva más de un mes esperando la decisión del TEPJF sobre el registro de México Libre como partido político. Esperaba la decisión desde finales de septiembre, dijo.

“Ya llevamos más de un mes y eso cada día una deventaja para nosotros como organización política, para quien busca un partido, pero bueno, también hay que ser pacientes y pues en eso estamos, con la certeza, lo hemos dicho, de que tenemos la razón, que nos asiste el derecho”, indicó.

Desde su punto de vista, su caso está “claramente identificado como tema de falta de garantía de audiencia, de claridad del debido proceso, es decir, de inconstitucionalidad en la toma de decisión de negar el derecho, a más de un cuarto de millón de mexicanas y mexicanos, cuando de entrada se debió haber interpretado siempre a favor”.

Por eso, aceptó que cada día que pasa representa una desventaja electoral para México Libre.

Aun así, la expanista confió en el TEPJF porque, añadió, debe hacerlo, ya que es demócrata, es abogada y porque cree que el derecho es “un instrumento para que todos convivamos en paz y nos respetemos unos a otros aunque pensemos distinto”, añadió.