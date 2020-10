López-Gatell: no se negoció el etiquetado con Bimbo y Coca-Cola

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, rechazó que exista alguna negociación para que empresas como Coca-Cola y Bimbo no coloquen el nuevo etiquetado frontal de advertencia en alimentos envasados y bebidas no alcohólicas, norma oficial que entró en vigor el 1 de octubre.

“No está sujeta a ninguna negociación, aquí no hay negociaciones, yo no tengo conocimiento de que haya negociación alguna y no hemos recibido instrucción alguna de que haya que cambiar nuestro proceder”, señaló.

López-Gatell comentó que la reciente reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador con empresarios de Grupo Femsa –distribuidores de Coca-Cola– fue pública, pero eso no modifica en modo alguno las normas mexicanas.

El 21 de septiembre, López Obrador recibió en Palacio Nacional al director ejecutivo de Coca-Cola a nivel mundial, James Quincey.

Destacó que la propia norma considera un periodo de adaptación hasta el 1 de noviembre, y varias de las productoras de estos productos preenvasados empezaron a colocar los etiquetados antes del 1 de octubre, mostrando su compromiso con esta disposición.

Los etiquetados frontales de advertencia para alimentos envasados y bebidas no alcohólicas, establecidos en la Ley General de Salud, no están sujetos a negociaciones; hasta el momento no se han modificado las disposiciones legales vigentes. pic.twitter.com/UmCvIikMWt — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) October 9, 2020

Previo a la entrada en vigor de la norma, Bimbo emitió un comunicado de prensa en el que informó que varios de sus productos no tendrían los sellos preventivos establecidos en el nuevo etiquetado.

Cuestionado sobre al glifosfato en el maíz, comentó que esto ha sido contemplado principalmente por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que tiene varias disposiciones al respecto, así como la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Social, así como la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Los programas gubernamentales no van a comprar producto alguno que haya usado glifosato en la producción de alimentos y se esta formulando su anulación en el territorio mexicano desde el próximo año y hasta el 2024.

En cuanto a los 132 días de conferencias de prensa realizadas sobre el Covid-19, mencionó que la intención es mostrarle al pueblo de México la enorme complejidad y la diversidad de las intervenciones gubernamentales y sociales que tienen que ver con enfrentar una epidemia.

“El objetivo primario claro, explícito es lograr disminuir los riesgos, mitigar el daño que nos causa a las personas mexicanas la epidemia de Covid-19. Esta pandemia que ha afectado a toda la humanidad, a toda la especie humana y en la que muy desafortunadamente todos los países del mundo tenemos un impacto negativo, representado de manera directa por los daños a la salud, la enfermedad, las hospitalizaciones y las muy lamentables defunciones”, añadió.

En ese sentido, pidió a la población cobrar conciencia de cómo la salud está relacionada con el actuar de todos como seres humanos, en lo individual y en lo colectivo, por lo que construir una nueva sociedad requiere cambiar los cimientos, los elementos estructurales de la sociedad existente.

“Y en el tema de la alimentación hemos identificado con una base muy rigurosa, científica, técnica, social, cultural, enormes confluencias: transformar la sociedad mexicana también implica cambiar todos estos patrones culturales que han llevado al estado de salud que tenemos hoy en día”, destacó.

Rehabilitación pulmonar

López-Gatell confirmó que no han existido nunca suficientes y áreas especializadas para rehabilitación pulmonar, entre otros aspectos, lo cual también atañe a la recuperación de los pacientes que superaron la enfermedad grave de covid-19.

“Para conocimiento del público, una persona que permanece hospitalizada, por más de una semana, empieza a tener un deterioro del aparato muscular. Se empiezan a reducir los músculos. Varios de los medicamentos que se utilizan durante el internamiento en personas críticamente enfermas contribuyen a este deterioro muscular”, explicó en la conferencia de prensa vespertina sobre covid-19.

Eso provoca que las personas que se recuperan, se les da de alta o salen de las terapias intensivas después requieran la rehabilitación, indicó.

Comentó que algunas de las instituciones existentes en México, a nivel nacional, son el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) “Luis Guillermo Ibarra Ibarra”, de la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) “Ismael Cosío Villegas” que tiene una unidad especializada en rehabilitación pulmonar.

Durante la epidemia de Covid-19, recordó, se hizo una alianza con la Fundación Teletón, porque tiene otro centro especializado en rehabilitación física y pulmonar.

“México han tenido a lo largo de muchos años una muy limitada capacidad en su Sistema Nacional de Salud. Se ha invertido muy poco, ha habido muy poca voluntad política de los gobiernos anteriores para desarrollar un sistema que sea de cobertura universal, que sea robusto técnicamente.

“Y, desde luego, que sea gratuito para que se pueda verificar o cumplir el derecho de protección a la salud que contempla el artículo 4 de la Constitución. Y en materia técnica no hay grandes capacidades instaladas en el país”, reconoció.

Vacunas

Respecto a los proyectos de vacuna contra covid-19, López-Gatell informó que existen diez en desarrollo y ya han presentado los resultados de los ensayos de las fases clínicas 1 y 2 en revistas científicas, encaminadas a evaluar la seguridad y la eficacia de las mismas, a través de indicadores como el desarrollo de anticuerpos o inmunidad de tipo celular.

“Hay nueve compañías que están iniciando o llevan una parte de sus ensayos clínicos avanzados y conforme van teniendo resultados los pueden presentar a las agencias de regulación sanitaria del mundo. Es una decisión libre de cada compañía, seleccionar cuál es la agencia de regulación sanitaria para presentarlo. Una es la Agencia Europea de Medicamentos y la Agencia de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, conocida como FDA”, explicó.

En este procedimiento también participa la Organización Mundial de la Salud (OMS) con un sistema de precalificación de los medicamentos y están incluidas las vacunas y da su aval.