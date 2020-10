El Programa Mundial de Alimentos de la ONU recibe el Premio Nobel de la Paz 2020

MADRID, Esp. (Europa Press) – El Programa Mundial de Alimentos (PMA) fue galardonado este año con el premio Nobel de la Paz por su lucha para “combatir el hambre” a nivel mundial, luego de brindar ayuda a 100 millones de personas en 88 países durante 2019.

“La necesidad de solidaridad internacional y cooperación multilateral es más evidente que nunca”, según el Comité Noruego del Nobel, que personificó su reconocimiento en la figura del PMA, entre otras razones por su labor “para impedir el uso del hambre como arma de guerras y conflictos”.

El jurado recordó que la erradicación del hambre es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y que aún en 2019 había 135 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria aguda, “el número más alto en muchos años”, en gran medida por los efectos colaterales de situaciones de violencia. De hecho, consideraron que “la relación entre hambre y conflictos es un círculo vicioso”.

Además, “la pandemia de coronavirus ha contribuido a un drástico repunte en el número de víctimas del hambre”, según el Comité, que reconoció la “impresionante capacidad” del PMA para seguir llevando a cabo su trabajo en plena emergencia sanitaria. En este sentido, parafraseó a la propia organización para apuntar que “hasta que haya una vacuna médica, la comida es la mejor vacuna frente al caos”.

El jurado quiso poner en valor la necesidad de que organizaciones como el PMA reciban los fondos que necesitan.

