La CDMX se mantiene en semáforo naranja, pero podrán abrir boliches y casinos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la Ciudad de México “aún no estamos en la posibilidad de pasar a semáforo amarillo”, por lo que permanecerá en naranja por 16 semanas consecutivas, informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum; sin embargo, anunció que ya podrán abrir boliches, casinos y casas de apuestas al 30% de capacidad y con permanencia de solo una hora.

Además, los comercios del Centro Histórico ya podrán abrir los domingos, a partir del 18, y el corredor peatonal-comercial de la calle Madero ya tiene circulación en ambos sentidos desde hoy.

En videoconferencia, la mandataria capitalina explicó que entre el 15 y el 30 de septiembre pasados se tuvo un descenso de camas ocupadas de 9% y en lo que va de octubre se tiene una constante similar, pero eso no es suficiente para pasar al siguiente semáforo.

Además, se tiene una ocupación general de 37.2%, 239 ingresos diarios y 177 egresos en promedio, en lo que va de octubre; y se aplican 3 mil 124 pruebas covid al día, en promedio, con un porcentaje de 25% de positividad.

Por ello, llamó a no “bajar la guardia” en las medidas de prevención de contagio para que no suceda lo que en otras ciudades de países europeos. “Hemos visto cómo en España han aumentado contagios y defunciones y no queremos que en la ciudad haya un rebrote”, dijo.

Boliches, casinos y Centro Histórico

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que, a partir del próximo lunes podrán abrir boliches, casinos y casas de apuestas, aunque sólo a 30% de su capacidad y los clientes solo podrán permanecer una hora, mediante reservación y con uso obligatorio de cubrebocas todo el tiempo. Los horarios de servicio van de 10 a 22 horas.

Para las áreas de boliche, no estará permitido el consumo de alimentos ni bebidas en el área de pistas, no podrá haber más de seis personas y las pistas se asignarán de manera escalonada.

En el caso de casinos y casas de apuestas, el personal del negocio deberá usar equipo de protección personal; así como reemplazar y desinfectar las fichas y cartas después de cada juego; así como las superficies de contacto. Tampoco se podrá consumir alimentos ni bebidas en el área de máquinas ni de juegos en vivo.

Sobre la actividad en el Centro Histórico, a partir del domingo 18 de octubre ya podrán abrir los comercios los domingos. Además, desde este viernes 9, la calle Madero ya abrirá para la doble circulación, en atención a los comerciantes que se lo solicitaron a la jefa de gobierno, con el argumento de que sus ventas han bajado.

Sheinbaum Pardo reiteró el llamado a “no bajar la guardia; no queremos rebrotes en la ciudad, protejámonos como hasta ahora”.