Roberto Zermeño toma posesión del estadio León; aficionados protestan

LEÓN, Gto., (apro). – Los empresarios Roberto Zermeño y Héctor González se presentaron este viernes por la mañana a tomar posesión formalmente del estadio León, de acuerdo con una resolución judicial de un juzgado federal. Sin embargo, aficionados e integrantes de una de las porras del equipo acudieron, gritaron insultos, pegaron pancartas contra la entrega y apedrearon las oficinas.

Desde las 7:00 horas, vehículos del Grupo Pachuca salieron del área de oficinas del estadio cargando muebles y papelería, con lo que se confirmó una versión que comenzó a circular horas antes sobre la toma de posesión por parte de Zermeño y González, quienes ganaron un litigio al gobierno municipal de León por la posesión del estadio.

A esa hora se presentó un actuario enviado por el Juzgado Tercero de Distrito del Poder Judicial de la Federación, que llevaba la encomienda de ejecutar la orden de desalojo de las instalaciones por parte del Grupo Pachuca, actual dueño de la franquicia del equipo Esmeralda.

Sin embargo, luego de que circularon algunos mensajes en redes cerca de la medianoche advirtiendo sobre esta posibilidad, también se presentaron integrantes de las porras y aficionados del equipo, que flanquearon el acceso al estacionamiento del estadio.

Roberto Zermeño (ex propietario del Club León) tomó posesión del Estadio. Aficionados se manifiestan. Los actuales dueños deberán negociar con Zermeño para hacer uso del inmueble o bien, buscar sede alterna para siguientes duelos.

Después, ingresaron por la fuerza al área del estacionamiento; intentaron -sin lograrlo- entrar a las oficinas, por lo que lanzaron algunos objetos contra los cristales y pegaron cartulinas con mensajes como “Fuera Zermeño” y “Qué tan rico quieres ser Zermeño?”.

Proceso buscó al propio Roberto Zermeño para que diera a conocer su versión sobre lo sucedido, pero el empresario no respondió los mensajes.

Hace meses, cuando se conoció la resolución del juzgado en favor de Zermeño y González, el primero aseguró que el equipo podría seguir jugando en su sede.

El Club León de fútbol publicó un comunicado en el que confirmó que la orden de desalojo no pudo llevarse a cabo por parte del actuario, pues, aunque “personal de nuestro Club permitió el ingreso al inmueble para dar cumplimiento al proceso, debido a que las condiciones de seguridad no eran las adecuadas” esto no se pudo consumar.

“Al margen de la situación, en Club León seguimos trabajando, motivados por el enorme apoyo de los aficionados y comprometidos con el presente deportivo del equipo, que nos confirma como líderes del torneo y protagonistas del fútbol mexicano. ¡Ser fiera es un orgullo!”, concluye así el boletín del club que preside Jesús Martínez.

A través de su cuenta personal de Twitter, el propio Martínez subió este mensaje dirigido a la afición: “nuestra gente y nuestra afición, son las que han dado vida al Club León. Este equipo es del pueblo y el estadio es su casa. En el Club León, somos de nuestra gente. La llevamos en el alma”.

Nuestra gente y nuestra afición, son las que han dado vida al Club León. Este equipo es del pueblo, y el estadio es su casa.

En el Club León, somos de nuestra gente. La llevamos en el alma.

En tanto, el gobierno municipal de León -que perdió el litigio por el estadio-, que preside el panista Héctor López Santillana, aclaró que desde octubre del 2019 el municipio acató la sentencia del juicio ordinario mercantil 9/2011-I, y desde entonces a través de un fedatario “se dio cuenta a las personas morales Fuerza Deportiva del Club León y Museo de la Piel y el Calzado de que, por orden judicial, la propiedad de los inmuebles que en ese momento se encontraban en su posesión dejaba de ser municipal”.

“Hoy, como en aquel entonces, sostenemos que en el caso de que los particulares deseen generar modificaciones al contrato de arrendamiento (con el grupo Pachuca) deberán realizar las negociaciones y acuerdos que consideren pertinentes para salvaguardar sus derechos”.

Con las manos fuera del conflicto, como así lo refiere en este comunicado, el municipio leonés mejor apeló al deseo de que “los interesados lleguen a los acuerdos para que el equipo León siga jugando en el estadio en beneficio de su gran afición y que esta situación no afecte el buen desempeño que llevan en el Torneo actual”.