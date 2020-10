LadyMP choca ebria e intenta hacerse pasar por policía en Cancún

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una mujer en aparente estado de ebriedad, chocó y derribó un poste sobre la avenida Huayacán, frente al fraccionamiento Arboleda, en Cancún, Quintana Roo. Las redes sociales la bautizaron #LadyMP.

En un video de 02:08 minutos, la mujer sugirió a los policías que la detuvieron que ella también lo era:

“Comandante, somos del grupo. O sea, como si fuera un delincuente, ¡no manches! O sea”, señaló mientras se balanceaba de un lado a otro, sentada en el asiento del conductor de su automóvil, con la bolsa de aire desinflada en el manubrio.

De pronto sonó su teléfono. Habló con Diego, a quien le informó que estaba “5-2” porque alguien –dijo un ininteligible nombre–, chocó en un lugar que no supo ubicar, ante la molestia de los uniformados.

“¡No sabes ni dónde estás circulando!” Le dijo otra policía.

“¡Pues no sé! Para eso están ustedes”, contestó.

Los policías le pidieron su cooperación para darles su identificación y su nombre, pero no quiso hacerlo.

Llegó al punto de mostrarles su cartera y pedirles que sacaran la credencial que quisieran.

Préstame la identificación, nada más, le solicitó el policía, y ella le mostró su cartera abierta y le preguntó: “¿cuál quieres? Tu dime”, le indicó y contestó: “No sé, agárrala. No, tú entrégala”, le señaló y luego se volteó a la policía y añadió: “ya que la chula agarre la que quiera”.

La policía le reclamó: “¡Vienes borracha! ¡Vienes borracha! ¿Por qué te portas así, mujer? Te estamos dando la atención” y ahí concluyó el video.

