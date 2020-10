CUIDAD DE MÉXICO (apro).- El cantante Alejandro Fernández brindó el espectáculo nocturno intitulado “América a una sola voz” de manera simultánea en México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica.

Por cerca de dos horas, el recital del Auditorio Telmex de Guadalajara –posible bajo el concepto de conciertos virtuales “Irrepetible”– dibujó un paseo de sus éxitos, con nuevos arreglos y recientes temas, donde “El potrillo” puso en alto la cultura mexicana y latina, proporcionando un aliento a sus seguidores ante el confinamiento.

Este carismático y en ocasiones polémico intérprete emergió a escena poco después de las 20:30 horas, ataviado de elegante traje de charro en color negro y botonaduras plateadas, para una apertura con “Tantita Pena”, “Es la mujer”, “Estos celos” y “Me hace tanto bien”.

La noche del sábado representa todo por lo que he luchado en mi carrera.

Por 1ra vez en la vida, no importando la distancia ni el contexto, su voz y la mía sonaron con la misma intensidad y pasión.

Me hicieron compañía en uno de los momentos más importantes que he vivido en(1/2) pic.twitter.com/z5nUb9N9BL

— Alejandro Fernández (@alexoficial) October 5, 2020