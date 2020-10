López-Gatell: Hubo ligero incremento en casos covid-19; estamos pendientes

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Tras nueve semanas de descenso continuo, se registró un pequeño incremento de 1% de contagios de SARS-CoV2, el virus causante del covid-19, confirmó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

“Tenemos que estar pendientes, no olvidar que las medidas de precaución son sumamente importantes, que todavía no existe un tratamiento médico, farmacológico específico contra el virus SARS-CoV2, que todavía no existen vacunas que hayan sido autorizadas en ninguna parte del mundo, vacunas que hayan demostrado seguridad y eficacia. Deseamos que pronto haya una vacuna en el mundo”, confió en la conferencia de prensa vespertina sobre covid-19.

Pidió no perder de vista que el semáforo epidemiológico es una guía de referencia y su importancia es que es uno solo, con una metodología cuidadosamente diseñada con la colaboración y asistencia de especialistas en múltiples campos, incluidos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Centro de Investigación en Matemáticas, así como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Respecto a que Campeche sigue en semáforo verde, pero que esto no significa el regreso a clases presenciales, aclaró que volver a la escuela no es obligatorio, sino un tema a considerar por las autoridades gubernamentales estatales y la Secretaría de Educación Pública (SEP).

“El gobierno de Campeche nos expuso diversas motivaciones para seguir manteniendo una cuidadosa apertura programada y aunque han tenido el éxito de tener un descenso en la curva epidémica por doce semanas consecutivas y han llegado al semáforo verde, prefieren no abrir las escuelas todavía”, indicó.

En ese sentido, comentó que el titular de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán ha estimado esperar a que otros estados alcancen el semáforo verde antes de pasar a la apertura de escuelas.

Sobre la posibilidad de un rebrote, como ha pasado en España, explicó que no es descartable porque esto no quiere decir que primero se deba llegar a la extinción de la epidemia para que resurja, sino con que cambie la tendencia de disminución a un aumento en la intensidad epidémica, puede ser considerado un rebrote como tal.

“No nos gustan estos estancamientos en la trayectoria de descenso de la epidemia, pero hay que mantenernos expectantes”, destacó y mostró sus dichos con gráficas sobre los comportamientos de las curvas epidemiológicas y solicitó a la población no bajar la guardia y seguir con las medidas sanitarias para tratar de mitigar la propagación del virus SARS-CoV2.