Como científica, nunca requerí de un fideicomiso, afirma Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – “Yo trabajé muchísimos años en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, recibí financiamiento del extranjero para realizar investigaciones sobre cambio climático y nunca se requirió de un fideicomiso”, aseguró la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, al defender la iniciativa presidencial para desaparecer 109 fideicomisos, en particular, los dirigidos a la ciencia y la tecnología.

“Se recibía directamente al Instituto de Ingeniería, era transparente, había ciertas reglas, y a partir de ahí fluían los recursos. Entonces, no veo en este caso que dejen de fluir. Entonces, sencillamente son instrumentos distintos para mayor transparencia”, siguió.

Cuestionada como científica sobre la iniciativa aprobada por el Congreso de la Unión y que se discutirá en el Senado de la República en los próximos días, respaldó el argumento del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Lo mencionó el presidente de la República. No es que vaya a dejar de haber recursos, sino que sencillamente es un esquema distinto de entrega de los recursos para evitar, pues en algunos de los casos, que había opacidad en el uso de los recursos”.

Aclaró que “no es que vayan a tener menos recursos y tampoco se va a entrar a un tema de definición de qué investigaciones se apoyan y qué no. Si no, sencillamente, ya no se va a utilizar el instrumento del fideicomiso para que haya mayor transparencia”.

Al referirse a las organizaciones prociencia que han realizado manifestaciones para explicar a los legisladores la importancia de la existencia de los fideicomisos, envió un mensaje:

“Es importante siempre el diálogo, que haya apertura de la Secretaría de Hacienda, de los propios diputados, de tal manera que se explique y quede totalmente transparente. Y que no haya discrecionalidad, sino que quede claro que se va a seguir apoyando la ciencia y a la cultura como hasta ahora”.