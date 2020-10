Fiscalía de Guanajuato y la Ibero olvidaron el crimen de Nadia, denuncian sus padres

GUANAJUATO, Gto. (proceso.com.mx).­– Han pasado siete meses desde el asesinato de la joven Nadia Verónica Rodríguez Saro, ocurrido en vísperas de que participara en las protestas feministas del 8 de marzo en su natal Salamanca, y a sus padres ya ninguna autoridad los escucha, la investigación no avanzó y las autoridades de la Ibero León se olvidaron de presionar.

“Es como si no hubiera existido mi hija. Nadia es nadie para las autoridades”, es el reclamo de su madre Blanca Marina y de las compañeras de la estudiante de Relaciones internacionales en la Universidad Iberoamericana en León.

Por eso, la tarde-noche del viernes, un grupo de alumnas integrantes del colectivo Sorelle y los padres de Nadia se apostaron en el acceso de la Ibero en esa ciudad, donde desplegaron varias pancartas recordando a la Fiscalía del Estado su compromiso de resolver este homicidio ­–presumiblemente investigado como feminicidio– y a la Rectoría de la institución educativa que a su vez se comprometió a mantener la exigencia para este esclarecimiento.

Vigiladas por agentes de las Fuerzas de Seguridad Pública y Policía de León –quienes incluso se acercaron y pretendieron obtener los nombres de las alumnas–, el grupo de jóvenes y los padres de Nadia entregaron un pliego petitorio a las autoridades universitarias.

“Que continúen con la investigación del asesinato de Nadia y reporten los hallazgos a su familia, comunidad estudiantil Ibero, así como a medios de comunicación estatales”, es la demanda central del pliego, dirigido al gobernador panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, al fiscal general Carlos Zamarripa, a la alcaldesa de Salamanca Beatriz Hernández y a las autoridades de la Universidad Iberoamericana en León encabezadas por el rector Alexander Paul Zatyrka Pacheco.

De forma simultánea, estudiantes de otros planteles de la Ibero en el país dieron lectura a este mismo mensaje por Nadia Verónica, en el que se exigió un trato digno a su familia por parte de la Fiscalía, y que se emita una alerta de género por los asesinatos de mujeres en Guanajuato, además de una política preventiva de la violencia de género en el estado.

El mensaje incluyó un llamado a las autoridades de la Ibero para que den seguimiento al caso hasta su resolución, y para que continúen brindando atención psicológica a excompañeras de Nadia afectadas emocionalmente por su asesinato.

“Que no olviden el caso de Nadia”, pidieron.

Colectivas feministas y decenas de sociedades de alumnos de carreras de la Ibero en todo el país firmaron el pliego.

Un país “donde la mujer no tiene valor”

“Vivimos en un país donde la mujer no tiene valor, aquí está el ejemplo de mi hija… fueron siete balazos en su cráneo de (calibre) 7.62; con dos armas rafaguearon su auto, con esa saña. No es posible que nadie la defienda, que no haya nada para ella”, contó Blanca Marina.

Es de lo poco que ha podido saber de la carpeta de investigación, “lo que me quisieron dejar ver” en la Fiscalía, dijo.

“Las llamadas nunca nos las contestaron y les molestaba que fuéramos a preguntar, iba con mi esposo. Desde el inicio tuvieron indicios de que se trató de un feminicidio, después no supimos más”.

Con todo y que la propia familia ha aportado algunos datos que ayuden al caso, éste permanece estancado. Ni siquiera se tomaron declaraciones de algunas personas muy allegadas a Nadia que tuvieron comunicación con ella el día en que fue asesinada.

La madre de Nadia también lamentó que la rectoría de la Ibero hiciera a un lado su compromiso de mantenerse atenta a la investigación desarrollada por la Fiscalía, como en un principio se afirmó en los homenajes que la estudiante recibió en la propia sede en León en los días posteriores a su muerte.

Nadia conducía su automóvil por la carretera estatal de Salamanca, en el tramo de la colonia San Jacinto, cuando fue atacada a balazos. Tenía previsto unirse horas más tarde a las marchas feministas por el #8M que se desplegarían en esa fecha en todo el país.

“Estoy en la no aceptación, ella era una niña noble y buena, y no merecía haber pagado con su vida ser feliz y libre, como lo debemos ser las mujeres”, dijo su madre en la protesta de este viernes. “Ha dejado mucha oscuridad en el hogar”.