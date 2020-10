En carta, AMLO insiste al Papa que la iglesia Católica se disculpe por la conquista

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– El presidente Andrés Manuel López Obrador mandó hoy una carta al papa Francisco, en la cual presumió las virtudes católicas de la Cuarta Transformación, pidió que el Vaticano preste cuatro piezas históricas a México el próximo año –entre ellas los mapas de Tenochtitlan–, y sugirió que la Iglesia Católica pida una disculpa pública a los pueblos originarios por la conquista “hasta el pasado reciente”.

Aparte, el presidente sugirió que en su sexenio no habrá visita de un Papa –lo que representa una ruptura con una costumbre de todas los gobiernos desde Carlos Salinas de Gortari–, pues concluyó su misiva afirmando que “no hace falta encontrarnos”.

Se entrevistó Beatriz con el papa Francisco, a quien respeto y admiro como dirigente religioso y jefe de Estado. Me comentó que la trató con afecto y expresó su voluntad de mantener buenas relaciones por el bien del pueblo. Aquí la carta que le escribí: https://t.co/mEGZAdAaAc pic.twitter.com/x0fG2NpHJj — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 10, 2020

López Obrador, quien a menudo cita la Biblia o al Papa jesuita, también pidió que el Vaticano “reivindicara la gesta” que Miguel Hidalgo y Costilla pronunció ante las acusaciones de herejía que desembocaron en su excomulgación de la Iglesia.

“Abrid los ojos, Americanos, no os dejéis seducir de nuestros enemigos: ellos nos son católicos sino por política: su Dios es el dinero, y las conminaciones solo tiene por objeto la opresión. ¿Creéis acaso que no puede ser un verdadero católico el que no esté sujeto al déspota español”, dice la gesta.

“Solo su sensibilidad podría entender la trascendencia de dicho acto de contrición histórica”, dijo el mandatario en la carta, que fue entregada al dirigente religioso por Beatriz Gutiérrez Müller, su esposa, actualmente de viaje en Europa para conseguir piezas históricas en vistas de exhibirlas en México el próximo año.

Así, en vísperas del aniversario de la fundación de Tenochtitlan, de la Conquista española y del bicentenario de la declaración de Independencia de México, López Obrador pidió que el Vaticano preste al país tres códices –sobre la cultura mixteca, náhuatl y zapoteca– y los mapas de Tenochtitlan para que se puedan exhibir en México.

Para estos aniversarios, el mandatario también dijo al Papa que, el próximo año, tanto la Iglesia Católica como la monarquía española y el gobierno mexicano deberían pedir una disculpa pública a los pueblos originarios que “sufrieron las más oprobiosas atrocidades para saquear sus bienes y tierras y someterlos, desde la Conquista de 1521, hasta el pasado reciente”.